تغییر کاربری اراضی از دغدغه های مسئولان در مازندران است 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی ظهر یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از تغییر کاربری نقش اساسی دارد و تا جای ممکن باید تلاش کنیم تغییر کاربری های غیرمجاز انجام نشود.

وی اظهار داشت: همچنین در برخی موارد اداره منابع طبیعی می تواند در همان ابتدا ازساخت و سازهای غیر مجاز جلوگيري ودر مرحله بعد با حضور نيروي انتظامي و يا نماینده قضایی اقدام به قلع و قمع کند.

وی ساماندهی بنگاه های املاک را در راستای کاهش تخلفات احتمالی در حوزه تفکیک غیر مجاز اراضی زراعی و باغات عنوان کرد و افزود: مشاوران بنگاه های املاک بر اساس قانون تنها می توانند نقش دلالی داشته باشند و هرگونه نقل و انتقال و معامله باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

حجت الاسلام طالبی ضمن گرامیداشت هفته بسیج، خدمت رسانی بی وقفه و شایسته را از ویژگی های این نهاد مقدس عنوان کرد و افزود: نهاد مقدس بسیج از زمان تشکیل آن در سال های دفاع مقدس و چه پس از آن در عرصه های فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر حضور پررنگی داشته است.

از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه گزارش مدیرکل ثبت اسناد و املاک در خصوص ساماندهی بنگاه ها و مشاوران املاک و گزارش وزارت اطلاعات استان درباره پیگیری برداشت های غیرمجاز شن و ماسه بود.