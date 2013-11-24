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۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۲

نیازآذری:

توافق ژنو پیروزی عزتمندانه ملت ایران است

توافق ژنو پیروزی عزتمندانه ملت ایران است

بابل - خبرگزاری مهر: نماینده مردم بابل در مجلس گفت: توافق و مذاکرات ژنو 3 پیروزی عزتمندانه ملت ایران اسلامی بوده است.

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر، پیروزی و توافق هسته ای را به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، دولت تدبیر و امید، و مردم انقلابی تبریک گفت. 
 
نیازآذری پیروزی و توافق هسته ای را دستاورد عظیم ملت مقاوم ایران اسلامی و همت مجدانه دستگاه دیپلماسی کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی نظام خواند و حمایت خویش را از روند مذاکرات و توافق هسته ای اعلام داشت. 
 
عضو خانه ملت با اشاره به آثار مثبت و ارزشمند مذاکرات ژنو 3 و به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران توسط جامعه جهانی، ابراز امیدواری کرد: گامهای اعتمادساز ایران همراه با برنامه غنی سازی منجر به توسعه و تقویت فعالیت های علمی، صنعتی و اقتصادی شود. 
 
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: موضع عزتمندانه و نرمش قهرمانانه دستگاه دیپلماسی کشور همراه با مقاومت و ایستادگی مردم موجب دستیابی به فرصت های اعتمادساز در عرصه  بین المللی شده است.  
 
عضو کمیسیون "کشاورزی، آب و منابع طبیعی" برداشتن تحریم ها و توقف تحریم های بیشتر را از اقدامات ارزنده دولت طی 100 روز فعالیت برشمرد و گفت: به نمایندگی از مردم شریف بابل حامی فعالیت ها و برنامه های کلان دولت تدبیر و امید خواهد بود. 
کد مطلب 2181653

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