توافق ژنو پیروزی عزتمندانه ملت ایران است

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر، پیروزی و توافق هسته ای را به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، دولت تدبیر و امید، و مردم انقلابی تبریک گفت.

نیازآذری پیروزی و توافق هسته ای را دستاورد عظیم ملت مقاوم ایران اسلامی و همت مجدانه دستگاه دیپلماسی کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی نظام خواند و حمایت خویش را از روند مذاکرات و توافق هسته ای اعلام داشت.

عضو خانه ملت با اشاره به آثار مثبت و ارزشمند مذاکرات ژنو 3 و به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران توسط جامعه جهانی، ابراز امیدواری کرد: گامهای اعتمادساز ایران همراه با برنامه غنی سازی منجر به توسعه و تقویت فعالیت های علمی، صنعتی و اقتصادی شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: موضع عزتمندانه و نرمش قهرمانانه دستگاه دیپلماسی کشور همراه با مقاومت و ایستادگی مردم موجب دستیابی به فرصت های اعتمادساز در عرصه بین المللی شده است.

عضو کمیسیون "کشاورزی، آب و منابع طبیعی" برداشتن تحریم ها و توقف تحریم های بیشتر را از اقدامات ارزنده دولت طی 100 روز فعالیت برشمرد و گفت: به نمایندگی از مردم شریف بابل حامی فعالیت ها و برنامه های کلان دولت تدبیر و امید خواهد بود.