حال آقای بازیگر خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، انتظامی که طی ماههای اخیر به دلیل آلودگی بالای هوای تهران با مشکلات تنفسی مواجه شده و برای جلوگیری از شدت این مشکلات تحت درمان و نظارت پزشکان است، این روزها در بخش مراقبتهای ویژه (C.C.U) بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه بستری است.
یکی از سرپرستان بخش C.C.U بیمارستان فرمانیه با اشاره به اینکه عزتالله انتظامی تمایلی به ارائه اطلاعات از سوی بیمارستان به رسانهها درباره وضعیت جسمانی و سلامت خود ندارد، تأکید کرد: وضعیت جسمانی آقای عزتالله انتظامی خوب است.
وی درباره مشخص بودن زمان ترخیص انتظامی از بیمارستان افزود: هیچ چیزی در این زمینه مشخص نیست.
عزتالله انتظامی که این روزها به دلیل آلودگی هوا و مشکلات تنفسی در بخش C.C.U بیمارستان فرمانیه بستری است، در شرایط جسمانی مناسبی به سر میبرد.
