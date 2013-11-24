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۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۵

جلیلی اعلام کرد:

واگذاری 500 فقره انشعاب آب در امور آبفای خرمدره

واگذاری 500 فقره انشعاب آب در امور آبفای خرمدره

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر امور آبفای خرمدره گفت : در شش ماه نخست سال 92 ، 534 فقره انشعاب آب به متقاضیان خرمدره ای واگذار شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ جلیلی افزود : در این شهرستان 18 هزار و 118 فقره انشعاب آب شرب وجود دارد.

وی اظهار داشت: در 6 ماهه نخست سالجاری 2 میلیون و 261 هزار و 834 متر مکعب آب شرب در امور آبفای خرمدره تولید شده ویک میلیون و 600 هزار متر مکعب آب شرب در این شهرستان مصرف شده است.

مدیر امور آبفای خرمدره گفت: در نیمه اول سالجاری حدود 26 درصد از آب تولید شده در این شهرستان به هدر رفته است.

جلیلی به عملیات اصلاح شبکه و توسعه شبکه نیز اشاره کرد و گفت : 485 متر اصلاح شبکه و  145 متر نیز توسعه شبکه در این امور محقق شده است.

وی ادامه داد : 563 مورد ترمیم اتفاقات شهر ، 56 مورد تعمیر و احداث دریچه ، 56 مورد تعویض کنتورهای خراب ، 20جابجایی و تغییر مکان کنتور ، 50 متر جابجایی شبکه اصلی ، بالا آوردن کنتور 22 مورد و 9 مورد تعمیر شیرآلات از دیگر اقدامات این امور بوده است.

مدیر امور آبفای خرمدره گفت: در این امور  1 مورد ویدئومتری نمودن چاهها و 2 مورد تعویض الکترو پمپ نیز انجام شده است.

مدیریت شهری باید شهروند محور باشد 

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به اینکه مدیریت شهری باید شهروند محور باشد گفت: شهردار باید با مردم ارتباط داشته داشته باشد و آنان را برای مشارکت در امور شهر ترغیب کند.

آراض ضیایی تاکید کرد: اولویت دادن به پروژه های نیمه تمام ، برنامه ریزی برای پروژه های جدید تفریحی و رفاهی و تجاری ،جذب سرمایه گذار برای اجرای طرح مدیریت پسماند تسهیل خدمات و برقراری عدالت و توازن در ارائه خدمات باید مورد توجه شهردار جدید زنجان قرار بگیرد چرا که توجه به این پروژه ها توسعه استان را به دنبال دارد.

وی گفت: اعضای شورای اسلامی شهر زنجان از شهردار جدید انتظار دارد رویکرد توسعه ای را مد نظر قرار دهد و به ارائه خدمات روزمره  برنامه ریزی های مدون و کارشناسی شده را در دستور کار قرار دهد.

کد مطلب 2181673

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