جايگاه ممتاز سازمان تبليغات اسلامي ناشي از وجاهت روحانيت است

حجت الاسلام محمود مرويان حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموريت اصلي ما تبليغ درحوزه دين وتربيت ديني جامعه است ودراين مسير بايد چالشها ومشكلات را برطرف كنيم.

وي با بيان اينكه اداره كل تبليغات اسلامي استان عهده دار پشتيباني مالي ومعنوي و تأمين زيرساخت‌هاي سايرشهرستان‌ها درامورفرهنگي وتبليغي است، گفت: تامين اعتبارات بيشتر توسط سازمان تبليغات اسلامي باعث افزايش انتظارات، حساسيت‌ها، مطالبات و به وجود آمدن مسئوليت‌هاي بيشتر مي‌شود.

وي به تعهد برنامه اي درعملكردسازمان تبليغات اسلامي اشاره كرد وافزود: بهترين شكل درتحقق اين مأموريت‌ها تنظيم و برنامه ريزي آن توسط اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي است كه اشراف كاملي براين اموردارد.

حجت الاسلام مرويان با بيان اينكه اين اجازه به استان‌ها داده شده است كه سرفصل‌ها را شناسايي و براساس فرصت ها واقتضاي فضاي فرهنگي استان خود پيشنهاداتي راارائه بدهند، اظهار کرد:عمده برنامه هاي طراحي و تدوين واجراشده درچند سال اخير براساس محاسبات نيازهاي استاني ما درخراسان رضوي بوده است.

وي بیان کرد: خراسان رضوی پرجمعيت ترين و پهناورترين استان دركشور بوده و به همین دلیل باید مسائل ويژه اي با اولويت هاي بسيار مهم واثر بخش اجرایی شود.

به گفته وی اين استان كانون زيارت و پايگاه حوزوي وديني است و بايد به اقتضائات فرهنگي آن توجه جدي تري شود.

وي افزود: ما بايد با بيان كارشناسي صحيح واجماع صاحب نظران به چشم اندازي درست ومتناسب باملاحظه فرصت ها، تهديدها و ظرفيت هاي اين استان برسيم.

مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با تاکید بر اينكه بايد اعتبارات كافي به عرصه تبليغ، زيارت، فرق ومذاهب فعاليت هاي قرآني، شبكه هيئت هاي مذهبي و گفتمان هاي ديني داده شود ومعلوم شود كه در صورت تامين زير ساخت هاي لازم كدام افق ها و در چه شاخص هاي كمي و كيفي به اهداف دست پيدا مي كنيم افزود: دراين رابطه بايد آيين نامه اي تدوين وتوجهات، ملاحظات وخروجي هاي آن مشخص شود.

وي با اشاره به اينكه سازمان تبليغات اسلامي بايد بر جايگاه تبليغ كه تمايز نسبي وانحصاري و نيز مأموريت اصلي اين سازمان است پافشاري بيشتري داشته باشد گفت: مابايد پناه مردم ومبلغين دربحث تبليغ باشيم.

وي بيان كرد: درعرصه تبليغ بايد تلاش كنيم تا پوشش دهي، تمركز، تخصص گرايي واثر بخشي، نمود بيشتري پيداكند.

حجت الاسلام مرويان افزود: بخش هاي مختلف فعاليت هاي سازمان تبليغات اسلامي بايد تعاملات خود را با ديگر شبكه هاي اجتماعي خويش باهدف اثربخشي بيشتر، گسترش دهند.

وي بیان کرد: سازمان تبليغات اسلامي بايد در زمينه تجهيز وپشتيباني كتابخانه ها وآموزش امام جماعت براي مدارس اقدامات بيشتري انجام دهد و در این راستا بايد عملكرد ها را اثربخش تر، پايدارترو درجهت تأمين نيروي انساني ماهر و تواناترعمل كنيم.