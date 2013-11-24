موفقیت در مذاکرات ژنو مبنای حل مشکلات بین المللی و داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار زنجان ، افزود: موفقیت در این مذاکره استقامت ایران را نشان داد.

وی گفت: برخوردهای چندگانه با ارباب رجوع موجب نارضایتی آن ها می شود وحاکمیت قانون بر امور مربوط به مدیریت شهری به قوام و انضباط در این امور می انجامد و در این راستا مدیریت شهری این امر را مد نظر قرار دهد که رضایت مردم از شهرداری باعث تحقق و اجرایی شدن برنامه ها می شود.

استاندار زنجان اظهار داشت: ارتقا رضایتمندی عمومی از مدیرت شهری و احترام به مردم باید مد نظر قرار بگیرد چرا که امر موجب افزایش مشارکت مردم در امور شهری می شود.

انصاری گفت: گزارش دهی شفاف و منظم از عملکرد شهرداری موجب اعتماد افزایی و اتحاد بیشتر مردم با مدیرت شهری می شودو اگر این امر محقق شود استان هم توسعه خوبی پیدا می کند.

وی تاکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با شهرداری همکاری کنند و در پیشبرد برنامه های شهری هم افزایی داشته باشند.

استاندار زنجان به ضرورت اتخاذ راهکارهای جدید از سوی شهرداری برای درآمد زایی اشاره کردوافزود: شهرداری باید زمینه و شرایط لازم را فراهم کند تا شهروندانی که از خدمات شهری بهره بیشتری دارند هزینه های آن را نیز بپردازند و این هزینه ها به افراد کمتر بهره مند تحمیل نشود.



انصاری گفت: دولت نیز خود را مکلف می داند از مدیریت شهری حمایت قانونی داشته باشد چرا که این حمایت ها باعث پیشبرد اجرای سریع پروژه های کلان می شود و در آینده استان بسیار موثر خواهد بود.



وی به شهردار جدید زنجان توصیه کرد برای ماندگاری در اذهان مردم، امور شهری را با مدیریت و برنامه اجرا کند و به اجرای طرح های بزرگ و تاثیر گذار اقدام کند.



استاندار زنجان یادآورشد: شهردار ساماندهی وضعیت پادگان و مسیر های ارتباطی منتهی به آن، بهبود وضعیت بافت فرسوده شهر و ترافیک شهری را مورد توجه جدی خود قرار دهد.

انصاری با اشاره به اینکه توجه جدی شهرداری به مدیریت شهری ارتقای رضایت عمومی را به دنبال دارد گفت: در این راستا باید شهرداری ها بر این امر توجه کنند.