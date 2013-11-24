معنویت عامل پیروزی رزمندگان اسلام در دفاع مقدس شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مارانی ظهر یکشنبه در یادواره شهدای شاخص سال در پارسیان گفت: شهدا انسانهای وارسته و بزرگواری بودند و هستند که خود خداوند آنها را انتخاب و به مهمانی خودش آنان را دعوت می کند.

وی گفت: هیچکس توان بحث، صحبت و گفتگو در خصوص شهداء ندارد چرا که آنها کسانی هستند که استفاده و بهره بردند از کلام خداوند و به جایی رسیدند که عند ربهم یرزقون شدند.

وی به مقام والای شهدا اشاره نمود و گفت:این برکت،انقلاب،اسلام و معنویت را بعنوان یک سرمایه برای جهان اسلام نه فقط برای کشور جمهوری اسلامی بلکه یک شروع و یک آغازی را برای ما و اسلام داشتند که انشاالله این وصل به جایی بشود که آن انقلاب جهانی باشد.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) در استان هرمزگان گفت :ما همین که بیاییم وارد شویم و تشخیص دهیم و فکر کنیم روی زندگی شهدا و سیره آنان به طور یقین به خیلی از چیزها دست پیدا خواهیم کرد.

وی گفت:خصوصیات شهدا تواضع، فروتنی، نداشتن تکبر، مهربانی، لطف، دینداری، از خودگذشتگی، شجاعت، شهامت و روحیه شهادت طلبی می باشد.

سردار مارانی با اشاره به این که بسیج و فرهنگ بسیجی چیز کوچکی نیست گفت: امام با تدبیر،شناخت و بصیرت فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و با بینش اعتقادی و سیاسی که ایشان از دنیای سیاسی می دیدند این فرمان را صادر کردند.

وی گفت:چیزی که در دفاع مقدس باعث پیروزی رزمندگان اسلام شد سلاح و تجهیزات آنان نبود بلکه معنویت و دین بود.

سردار مارانی به صحبت اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان اشاره نمود و گفت : مقام معظم رهبری از بسیجیان می خواهد که توان بسیج را بالا ببرید و شما فرمانده هان پایگاه ها و مسئولین باید الگو جامعه باشید و باید جوری باشید که هرکسی که شمار را می بیند و با شما برخورد می کند بگویند اینان الگوی نظام اسلامی هستند.

وی در پایان گفت:یک سری فیلم ها از جنگ و هشت سال دفاع مقدس در تلویزیون نشان می دهد که با واقعیت خیلی فاصله دارد.