به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود معاذاللهی گفت: مقتول در نزدیکی محل کارش کپری برای نگهبانی ساخته و در شب حادثه قاتل با بستن در کپر از بیرون و ریختن مواد آتش زا بر روی کپر این قتل را مرتکب شده است.

وی اعلام نظر قطعی در مورد جزئیات قتل را به اعلام نتیجه پزشکی قانونی و اعترافات قاتل منوط کرد و اظهار داشت: با توجه به کشف درب ظرف محتوی مواد سوختی و یک عدد میله در نزدیکی محل قتل احتمال ضرب و جرح مقتول قبل از قتل وجود دارد.

این مسئول قضایی از دستگیری قاتل خبر داد و بیان داشت: این قتل در ادامه یکسری دعاوی و ضرب وجرح های قدیمی قاتل و مقتول و افرادی از خانواده هایشان رخ داده است.

دادستان کهنوج تصریح کرد: مردم باید با اعتماد به دستگاه قضایی در پی کشف جرم، احقاق حق و برقراری عدالت از این طریق باشند و اینکه خود به صورت فردی با درگیری و تداوم مجادلات در پی احقاق حق باشند نتیجه ای جز این را عاید خود نمی کنند.

معاذاللهی یادآور شد: در جریان مزبور یک نفر به قتل رسیده و قاتل نیز بدون شک با حکم اعدام و قصاص نفس روبرو خواهد شد که اگر این افراد دعاوی خود را به دستگاه قضا واگذار کرده بودند ، این مشکلات با اجرای عدالت به پایان می رسید و کسی نیز جان خود را از دست نمی داد.

