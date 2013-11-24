اجلاس مشترک اتحادیه های کارگران ایران و لبنان در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صادقزاده با بیان این مطلب که سفر هیئت بلندپایه کارگری کشور لبنان بنا به دعوت رسمی دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، گفت: هیئت بلندپایه کارگری حزب اله لبنان در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید ،گسترش روابط بین اتحادیه های کارگری دو کشور، افزایش همبستگی میان تشکل های صنفی کارگری کشور بویژه استان آذربایجان شرقی به شهر تبریز سفر می کند.

وی با بیان اینکه این هیهیئت أت به ریاست هاشم سهلب و پنج نفر از معاونین و هیئت اجرایی اتحادیه کارگران کشور لبنان به استان آذربایجان شرقی سفر می کنند گفت: این هیئت بعد از ورود به ایران و زیارت ثامن الائمه حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس مستقیما وارد تبریز خواهند شد و دیدار با استاندار آذربایجان شرقی و شهردار کلانشهر تبریز و نشست مشترک با تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان ، بازدید از مجتمع تراکتورسازی تبریز، بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی کلانشهر تبریز در راس برنامه های این هیئت خواهد بود.

صادقزاده در خاتمه با بیان اینکه در این دیدارها و گفتگوها گامهای موثری برای بهره مندی از تجارب و تبادل دیدگاههای طرفین در مورد مسائل کلان کارگری برداشته خواهد شد، اظهار داشت: حمایت از توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همه مسلمانان بویژه کارگران مسلمان و کمک به محرومان و مستضعفان جهان،پشتیبانی همه جانبه از مبارزه ملت هایی که در راه حق و آزادی مبارزه می کنند و نیز حمایت از حرکتهای داوطلبانه کارگران مستضعف جهان بویژه کارگران حزب اله لبنان که مبارزه با کفر و استکبار جهانی و صیهونیسم و حامیان آنها را سرلوحه برنامه آنان است از جمله سیاستهای کاری خانه کارگر به شمار می آید.