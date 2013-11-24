تنها کانون پرورش فکری شهر نهاوند مورد بی توجهی مسئولین است

آمنه کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان نهاوند در سال 1355 تأسیس شده است که زیر مجموعه اداره آموزش و پرورش است.

کرمی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نهاوند در حال حاضر دارای دوازده هزارو 113 جلد کتاب با موضوعات مختلف مختص به کودک و نوجوان است و هزارو 442 عضو فعال از رده سنی هفت تا 16 سال دارد.

وی ادامه داد: این مرکز در زمینی به مساحت 700 متر مربع و با امکانات سالن مطالعه، سالن سینما و کارگاه آموزش نقاشی و سفال گری و مجهز به سیستم اینترنت است که تنها مرکز مطالعاتی و آموزشی حوزه کودک و نوجوان نهاوند است.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر نهاوند عنوان کرد: کلاس های آموزشی روخوانی و تجوید قرآن، خوش نویسی و سفال گری در طول سال در دوره های سه ماه در این مرکز فعال است که در هر دوره 12 نفر از کودک و نوجوانان در رشته های مختلف در این کلاسها شرکت می کنند.

آمنه کرمی اظهار داشت: با توجه به اینکه ساختمان کانون پرورش فکری نهاوند در سال 55 احداث شده و ساختمان آن قدیمی و فرسوده شده قسمت های مختلف این کانون از جمله سالن سینما و محل نگهداری کتابها بعلت نمناکی فرسودگی در حال تخریب است.

کرمی با اشاره به اینکه سالن سینمای کانون پرورش فکری اکنون بلا استفاده است و سیستم نوردهی و کف آن مشکل اساسی دارد گفت: اگر مسئولین به این مرکز توجه و کمک نکنند تا چند وقت دیگر عملا امکان استفاده از این کانون وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر این کانون از هیچ گونه اعتبارات جهت انجام کارها و امور مربوطه برخوردار نیست و تنها ماهی 35 هزار تومان برای انجام کارهای روزانه به ما می دهند که نمی توان با آن کار خاصی انجام داد.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر نهاوند بیان داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان علاوه به پژوهش‌های فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان در حوزه‌های تخصصی مخاطب 6 تا 16 سال خود نیز به صورت فرایند مدار درصدد افزایش جذابیت‌های کتاب و کتابخوانی است.