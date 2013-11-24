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۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۵

کرمی:

تنها کانون پرورش فکری شهر نهاوند مورد بی توجهی مسئولین است

تنها کانون پرورش فکری شهر نهاوند مورد بی توجهی مسئولین است

نهاوند-خبرگزاری مهر: مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر نهاوند گفت: تنها مرکز کانون پرورش فکری شهر نهاوند مورد بی توجهی مسئولین قرار دارد.

آمنه کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان نهاوند در سال 1355 تأسیس شده است که زیر مجموعه اداره آموزش و پرورش است.
 
کرمی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نهاوند در حال حاضر دارای دوازده هزارو 113 جلد کتاب با موضوعات مختلف مختص به کودک و نوجوان است و هزارو 442 عضو فعال از رده سنی هفت تا 16 سال دارد.
 
وی ادامه داد: این مرکز در زمینی به مساحت 700 متر مربع و با امکانات سالن مطالعه، سالن سینما و کارگاه آموزش نقاشی و سفال گری  و مجهز به سیستم اینترنت است که تنها مرکز مطالعاتی و آموزشی حوزه کودک و نوجوان نهاوند است.
 
مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر نهاوند عنوان کرد: کلاس های آموزشی روخوانی و تجوید قرآن، خوش نویسی و سفال گری در طول سال در دوره های سه ماه در این مرکز فعال است که در هر دوره 12 نفر از کودک و نوجوانان  در رشته های مختلف در این کلاسها شرکت می کنند.
 
آمنه کرمی اظهار داشت: با توجه به اینکه ساختمان کانون پرورش فکری نهاوند در سال 55 احداث شده و ساختمان آن قدیمی و فرسوده شده  قسمت های مختلف این کانون از جمله سالن سینما و محل نگهداری کتابها بعلت نمناکی فرسودگی در حال تخریب است.
 
کرمی با اشاره به اینکه  سالن سینمای کانون پرورش فکری اکنون بلا استفاده است و سیستم نوردهی و کف آن مشکل اساسی دارد گفت: اگر مسئولین به این مرکز توجه و کمک نکنند تا چند وقت دیگر عملا امکان استفاده از این کانون وجود نخواهد داشت.
 
وی افزود: در حال حاضر این کانون از هیچ گونه اعتبارات جهت انجام کارها و امور مربوطه برخوردار نیست و تنها ماهی 35 هزار تومان برای انجام کارهای روزانه به ما می دهند که نمی توان با آن کار خاصی انجام داد.
 
مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر نهاوند بیان داشت:  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان علاوه به پژوهش‌های فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان در حوزه‌های تخصصی مخاطب 6 تا 16 سال خود نیز به صورت فرایند مدار درصدد افزایش جذابیت‌های کتاب و کتابخوانی است.
کد مطلب 2181741

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