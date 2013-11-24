بحث آب، مشکل اصلی شهرستان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خوئینی ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان زنجان، با بیان اینکه در همه حال بحث بهداشت باید مورد توجه همه مسئولان باشد افزود: توجه و رسیدگی به بحث مشکل آب شهرستان زنجان باید اولویت کاری مسئولان باشد.



وی ادامه داد: مسئولان بخش آب شهرستان زنجان باید توجه داشته باشند که در صورتی که آب روستایی از مزیت کلرزنی برخوردار نباشد چه مضراتی را برای اهالی این روستا به بار می‎آورد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری زنجان گفت: توجه به موضوعات بهداشتی روستاهای شهرستان زنجان ضروری است و باید مورد توجه جدی مسئولین قرار گیرد.



خوئینی به اهمیت بهداشت در نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: بهداشت موضوعی است که مورد تاکید دین اسلام و ائمه معصومین بوده و مسئولین باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشند.



وی به موضوع جلسه کار گروه اشاره کرد و گفت: بهداشت موضوعی است که همواره در همه ابعاد زندگی بشر جاری بوده است و از اهمیت زیادی برخوردار است.



معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری زنجان بر اهمیت موضوع بهداشت در تغذیه و محیط انسان اشاره کردوگفت: کار گروه باید در زمینه‌های مختلف که مربوط به تغذیه و بهداشت محیط شهروندان می‌شود اهتمام جدی داشته باشد.

خوئیتی گفت: مردم باید از آب شرب سالم بهره مند شوند و در این راستا باید همه مسئولان بر تحقق این امر مهم برنامه ریزی های لازم را لحاظ کنند.