بحث آب، مشکل اصلی شهرستان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خوئینی ظهر یکشنبه در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان زنجان، با بیان اینکه در همه حال بحث بهداشت باید مورد توجه همه مسئولان باشد افزود: توجه و رسیدگی به بحث مشکل آب شهرستان زنجان باید اولویت کاری مسئولان باشد.
وی ادامه داد: مسئولان بخش آب شهرستان زنجان باید توجه داشته باشند که در صورتی که آب روستایی از مزیت کلرزنی برخوردار نباشد چه مضراتی را برای اهالی این روستا به بار میآورد.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری زنجان گفت: توجه به موضوعات بهداشتی روستاهای شهرستان زنجان ضروری است و باید مورد توجه جدی مسئولین قرار گیرد.
خوئینی به اهمیت بهداشت در نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: بهداشت موضوعی است که مورد تاکید دین اسلام و ائمه معصومین بوده و مسئولین باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشند.
وی به موضوع جلسه کار گروه اشاره کرد و گفت: بهداشت موضوعی است که همواره در همه ابعاد زندگی بشر جاری بوده است و از اهمیت زیادی برخوردار است.
معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری زنجان بر اهمیت موضوع بهداشت در تغذیه و محیط انسان اشاره کردوگفت: کار گروه باید در زمینههای مختلف که مربوط به تغذیه و بهداشت محیط شهروندان میشود اهتمام جدی داشته باشد.
خوئیتی گفت: مردم باید از آب شرب سالم بهره مند شوند و در این راستا باید همه مسئولان بر تحقق این امر مهم برنامه ریزی های لازم را لحاظ کنند.
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