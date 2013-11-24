فردوس حاجیان از ریاست واحد تهران مرکز عزل شد

به گزارش خبرنگار مهر، متن حکم حسینزاده لطفی که از سوی میرزاده صادر شده است به شرح زیر است:
"جناب آقای دکتر فرهاد حسینزاده لطفی
نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب می شوید.
این واحد یکی از بزرگترین واحدهای آموزش عالی کشور است که باید به عنوان یک نهاد علمی و اسلامی سرمشق و الگوی سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باشد.
از جنابعالی انتظار میرود تا با تدبیر و مشور با صاحبنظرات و دانشمندان به توسعه کیفی این دانشگاه مطابق با استانداردهای علمی بینالمللی کوششهای لازم را معمول دارید.
ارتقا خدمات آموزشی این واحد مهم برای تحقق اهداف دانشگاه و کسب جایگاه برتر در سطح ملی و منطقهای از اولویتهای ماموریت جنابعالی است.
امید است با توکل به خداوند متعال و با صداقت کاری، امانتداری و قانونمندی در انجام امور محوله موفق باشید."
میرزاده همچنین در پیامی از زحمات فردوس حاجیان در دوران مسئولیتش قدردانی کرد.
حسینزاده لطفی در حال حاضر معاون پژوهشی واحد علوم و تحقیقات نیز هست.
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