درخشش بانوان ورزشكار منطقه 7 در رقابتهاي المپياد بدمينتون مناطق 22 گانه

به گزارش خبرگزاری مهر، ليلا طباطبائي با اعلام این مطلب گفت: در اين دوره از رقابتها كه به ميزباني شهرداری منطقه 10 برگزارشد، ورزشکاران منطقه 7 در سه گروه سني در اين مسابقات شرکت کردند و در مجموع به مقام سوم تيمي دست يافتند.

وی با اشاره به عملكرد كارته كاران منطقه 7 در رقابتهاي كاراته المپياد شمال شرق تهران، خاطرنشان کرد: ورزشكاران اين منطقه با حضور در مسابقات كاراته المپياد شمال شرق توانستند 14 سهميه برای شركت در دور نهايي مسابقات را كسب کنند.

مسئول ورزش بانوان منطقه 7 تصریح کرد: كاراته كاران منطقه در سه رده سني نوجوانان،جوانان و بزرگسالان با ديگر شركت كنندگان از مناطق یک، 3،4،6،8 به رقابت پرداختند و در پايان توانستند سهميه ورود به دور نهايي را كسب كنند.

به گفته طباطبایی منطقه هفت با 25 كاراته کار در این مسابقات شرکت کرد و توانستند 14 سهميه جهت راه يابي به مرحله نهايي را از آن خود کند.