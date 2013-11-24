۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۴

درخشش بانوان ورزشكار منطقه 7 در رقابتهاي المپياد بدمينتون مناطق 22 گانه

مسئول ورزش بانوان شهرداري منطقه 7 از درخشش بانوان ورزشكار این منطقه در مسابقات المپياد بدمينتون شهرداري تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ليلا طباطبائي با اعلام این مطلب گفت: در اين دوره از رقابتها كه به ميزباني  شهرداری منطقه 10 برگزارشد،  ورزشکاران منطقه 7  در سه گروه سني در اين مسابقات  شرکت کردند و در مجموع به مقام سوم تيمي دست يافتند.

وی با اشاره به عملكرد كارته كاران  منطقه 7 در رقابتهاي كاراته المپياد شمال شرق  تهران، خاطرنشان کرد: ورزشكاران اين منطقه با حضور در مسابقات كاراته  المپياد شمال شرق توانستند 14 سهميه برای شركت در دور نهايي مسابقات را كسب کنند.

مسئول ورزش بانوان منطقه 7 تصریح کرد: كاراته كاران منطقه در سه رده سني نوجوانان،جوانان و  بزرگسالان با ديگر شركت كنندگان از مناطق یک، 3،4،6،8 به رقابت پرداختند و در پايان توانستند سهميه ورود به دور نهايي را كسب كنند.

به گفته طباطبایی منطقه هفت با 25 كاراته کار در این مسابقات شرکت کرد و توانستند 14 سهميه جهت راه يابي به مرحله نهايي را از آن خود کند.

