140 معلول تحت پوشش طرح مراقب معلول در مشهد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهرآبادي ظهر امروز در نشست بررسي عملكرد و چالش‌هاي طرح مراقب معلول در خراسان رضوی گفت: طرح مراقب معلول به صورت یک ساله در مشهد اجرا می‌شود و در حال حاضر 140 معلول در مشهد تحت پوشش طرح مراقب معلول هستند.

كارشناس مسؤول طرح مراقب معلول بهزيستي خراسان رضوي عنوان کرد: این معلولان توسط 100نفر مراقب معلول مراقبت می شوند كه 91 نفر آنها عضو خانواده‌ معلولين و 9 نفر غير عضو خانواده هستند.

وي ابراز کرد: در اين طرح براي مراقبت از معلولان 120 هزار تومان در ماه كمك هزينه در نظر گرفته شده كه فرد مراقب به معلول تحت پوشش خدمات مراقبتي، توانبخشي و آموزشي ارائه کند.

مهر آبادی افزود: افراد مراقبی كه مراقبت سه معلول را متقبل شده اند وی آنها را تحت پوشش خدمات مراقبتي و توانبخشي قرار دهند مشمول بيمه مي‌شوند.

كارشناس مسؤول طرح مراقب معلول بهزيستي خراسان رضوي با بیان اینکه اجرای این طرح به صورت یک ساله پیش بینی شده است عنوان کرد: مراقب معلولانی که عملکرد بهتری داشته اند در دوره بعدی طرح هم به کار گیری می شوند.

مهر آبادی با موقتی دانستن معلولان تحت پوشش این طرح ابراز کرد: پس از اتمام این دوره معلولين جدیدی شناسايي و جايگزين می شوند.

كارشناس مسؤول طرح مراقب معلول بهزيستي خراسان رضوي تاکید کرد: ما می خواهیم که برای تمام خانواده‌هاي معلولين تحت پوشش، امكان استفاده از اين كمك‌ها و آموزش‌ها فراهم شود.

مهر آبادی از آموزش مراقبین معلول در شهرستان های نیشابور و تربت حیدریه خبرداد و افزود: اميدواريم اين طرح از نيمه‌ آذرماه در اين دو شهرستان به اجرا درآيد.

وی اظهار کرد: ظرفيت پذيرش معلولين در هر شهرستان‌در حال حاضر 50 معلول تعيين شده که ممكن است بر حسب اعتبارات و امكانات، اين ميزان، اضافه شود.

در پایان این نشست هشت نفر از مراقب معلولانی كه عملكرد كمي و كيفي بهتري نسبت به ديگران داشتند تقدیر شدند.