فرد متهم به هتك حيثيت از طريق فيسبوك دستگير شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسملو در تشريح اين خبر اظهار داشت : در پي دريافت شکوائيه اي از دادسراي مراغه به پليس فتاي آن شهرستان مبني ايجاد صفحه مجازي در فيسبوك توسط فردي ناشناس و سلب آرامش و آسايش روحي و رواني فرد شاکي با قرار دادن عكسهاي مبتذل با نام و مشخصات وی در این صفحه، موضوع در دستور کار کارشناسان پليس فتا قرار گرفت.

این مقام قضایی در ادامه افزود: با بررسي تخصصي توسط کارشناسان، متهم شناسايي، دستگير و به پليس فتا منتقل و از وی در خصوص موضوع تحقيق بازپرسی شد که هرچند متهم ابتدا منكر عمل مجرمانه بود ولي با مشاهده ادله و مدارک چاره اي بجز اقرار به اتهام نيافت .

سرهنگ قاسملو تصريح کرد: متهم سپس توضيح داد که از شاکيه خواستگاري كردم که جواب رد داد و من نيز به جهت تلافي اقدام به باز نمودن صفحه فيسبوك با نام و مشخصات دقيق ايشان و قرار دادن عكس پرسنلي ايشان در كنار صفحه نمودم ودر آن عكس هاي مبتذل و مستهجن، برای هتك حيثيت شاكيه لايك کردم.

وی در ادامه افزود: هنگام دستگيري متهم يك جفت پلاك مسروقه خودرو پرايد كشف و با هماهنگي پليس آگاهي ثبت سيستم خودرو و موتور سيكلت تحت تعقيب گرفت.

ریيس پليس فتای آذربايجان شرقي در پايان خاطرنشان کرد : شهروندان مي توانند در صورت مشاهده تخلفاتي از اين قبيل، مراتب را از طريق سامانه الکترونيکي و يا از طريق مراجعه حضوري با پليس فتا در ميان بگذارند .