بسیجیان همواره در شرایط حساس کشور نقش مهم و اثر گذاری داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر یکشنبه در دیدار بسیجیان با امام جمعه زنجان افزود: بسیج همواره در طی هشت سال دفاع مقدس و بعد از آن همواره در صحنه های مختلف حضور چشمگیر و تاثیرگذار داشته است.

وی با بیان اینکه همزمان با آغاز هفته بسیچ 993 برنامه متنوع و متعدد در این استان برگزار شد ادامه داد: هدف از اجرای برنامه های مختلف بسیج تقویت ایمان، باور و اعتقادات دینی است.



سردار کرمی افزود: دیدار بسیجیان و فرماندهان رده های پایگاههای مقاومت بسیج این استان همزمان با دیگر مناطق کشور با مقام معظم رهبری، اجرای رزمایش گردان واکنش سریع بیت المقدس در تمامی شهرهای استان به ویژه زنجان در نخستین روز از آغاز هفته بسیج از برنامه های مهم این هفته بود.



فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان افزود: اعزام پنج هزار دانش آموز خواهر مقطع متوسطه از یکم تا 12 آذرماه در قالب راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوبی کشور، عطر افشانی و گلباران مزار شهدا، دیدار بسیجیان این استان با ائمه جماعات و حضور در میعادگاههای نماز جمعه از دیگر برنامه های مهم این هفته به شمار می آید.



سردار کرمی همچنین از افتتاح شش سوله چند منظوره ویژه صالحین همزمان با آغاز هفته بسیج در استان زنجان خبر داد و افزود: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 400 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.