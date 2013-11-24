فرجی دانا با خانواده شهدای هسته ای دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر رضا فرجي دانا وزير علوم ، تحقيقات و فناوري با حضور در منزل شهيدان دكتر مسعود عليمحمدي و دكتر مجيد شهرياري با خانواده آنان ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار كه تمامي معاونان و مشاوران وزير علوم نيز حضور داشتند، دكتر فرجي دانا با گراميداشت ياد و خاطره شهداي عرصه جهاد علمي كشور اظهار داشت: شهداي گرانقدر عرصه جهاد علمي كشور همگي از اساتيد مبرز و متعهد دانشگاهي بودند. اين بزرگواران خالصانه در راه اعتلاي علمي كشور قدم برداشتند و مسير سعادت را به سايرين نشان دادند.

وزير علوم در ادامه با بيان خاطراتي از دوران آشنايي، همكاري و ارتباط دوستانه خود با شهيدان دكتر عليمحمدي و دكتر شهرياري و تاكيد بر سخت كوشي و پر تلاش بودن اين بزرگواران گفت: اين عزيزان از نيروهاي كيفي و تاثير گذار علمي كشور محسوب مي شدند و شاهد بوديم كه دشمن نيز از تاثير گذاري فوق العاده آنان در راه اعتلا و اقتدار علمي كشور غافل نبود.

فرجي دانا در ادامه با تاكيد برلزوم ايجاد وفاق و همدلي در بين نيروهايي كه براي اعتلاي نظام جمهوري اسلامي ايران خدمت مي كنند، گفت: كوبيدن بر طبل اختلافات حقيقتا ما را خيلي تضعيف مي كند و اين وضعيت به كل نظام نيز آسيب رسانده و نيروهاي وفادار به انقلاب بايد با ديدگاهي دلسوزانه به اين مسئله بنگرند و در جهت حل آن فعاليت كنند.

وزير علوم گفت: بنده مبلغ اتحاد و همدلي و وحدت كلمه هستم و همانگونه كه از امام راحل ياد گرفتيم و مقام معظم رهبري نيز به انجام آن فرمان دادند، اميدواريم انشاالله همه به اين مسير برگردند.

فرجي دانا در بخش پاياني سخنان خود اظهار اميدواري كرد كه با دعاي مردم و به خصوص دعاي خانواده شهدا، فضايي دوستانه، صميمانه و عاري از اختلافات در بين نيروهاي مخلص نظام به وجود آيد و همگي در كنار هم در مسير اعتلاي همه جانبه كشور تلاش كنيم.