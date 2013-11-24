بسیج نماد اراده مردم در عرصه های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا صالحی ،با بیان اینکه بسیجیان سرمایه‌های عظیم این مرز و بوم هستند، افزود: بسیج یادگاری از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) است.

وی مکتب بسیج را مکتب حسینی دانست و اظهار داشت: این مکتب بود که طومار یزیدیان را در هم پیچید و با اقتدار به سرور و سالار شهیدان مدافع ظالمان بوده و ظلم ظالمان را تحمل نخواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به آغاز هفته بسیج اعلام کرد: ما باید مردم را از دستاوردهای سه دهه انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف آگاه کنیم.

سردار صالحی با اشاره به اینکه مردم باید بسیجی و بصیر باشند تاکید کرد: مردم ما باید در همه عرصه‌ها با بصیرت و آگاهانه عمل کنند.

وی به برکات تشکیل بسیج اشاره کرد و متذکر شد: بسیج به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد و هر کی فکرش به خاطر رضای خداوند، توسعه کشور، مقابله با دشمنان و استکبار جهانی باشد یک بسیجی است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: بسیج به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد.

نقش رسانه‎ها حیاتی و انکار نشدنی است

معاون اجتماعی انتظامی استان زنجان با تشکر از همکاری اصحاب رسانه در بالا بردن انضباط ترافیکی ایام محرم، گفت: نقش رسانه‏ها حیاتی و انکارنشدنی است.

سرهنگ جعفر کردلو افزود: امروزه رسانه‎ها به‌عنوان یکی از اثرگذارترین مؤلفه‎های جوامع بشری تلقی و به‌عنوان عاملی مؤثر در عرصه‎های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‎ نقش تعیین کننده‎ای در ارتقاء و تعالی جامعه دارند.

وی تاکید کرد: در عصر اطلاعات و فناوری، قطعاً نقش خبرنگار به‌عنوان ابزار اطلاع‎رسانی، نقشی حیاتی و انکار نشدنی است و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان، تنها از طریق خبرنگارانی متعهد و وظیفه‎شناس امکانپذیر می‎‏باشد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: مهمترین وظیفه رسانه در دنیای امروز بیان واقعیت و واقع‎نگاری است اما مقدم‏تر از این وظیفه امانتداری است بدون تردید آگاه‎سازی و تنویر افکار عمومی در کنار صیانت از نشر و پردازش صحیح اطلاعات از جمله رسالت‎های خطیری است که برعهده رسانه‏ها قرار داده شده است.

سرهنگ کردلو تاکید کرد: امیدواریم همکاری و تعامل سازنده این قشر تلاشگر با نیروی انتظامی همچنان تداوم یافته و به ارتقای سطح آگاهی جامعه و اطلاع‎رسانی شفاف از عملکرد پلیس و افزایش احساس امنیت منتهی گردد.