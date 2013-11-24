بسیج نماد اراده مردم در عرصه های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا صالحی ،با بیان اینکه بسیجیان سرمایههای عظیم این مرز و بوم هستند، افزود: بسیج یادگاری از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) است.
وی مکتب بسیج را مکتب حسینی دانست و اظهار داشت: این مکتب بود که طومار یزیدیان را در هم پیچید و با اقتدار به سرور و سالار شهیدان مدافع ظالمان بوده و ظلم ظالمان را تحمل نخواهد کرد.
فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به آغاز هفته بسیج اعلام کرد: ما باید مردم را از دستاوردهای سه دهه انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف آگاه کنیم.
سردار صالحی با اشاره به اینکه مردم باید بسیجی و بصیر باشند تاکید کرد: مردم ما باید در همه عرصهها با بصیرت و آگاهانه عمل کنند.
وی به برکات تشکیل بسیج اشاره کرد و متذکر شد: بسیج به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد و هر کی فکرش به خاطر رضای خداوند، توسعه کشور، مقابله با دشمنان و استکبار جهانی باشد یک بسیجی است.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: بسیج به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد.
نقش رسانهها حیاتی و انکار نشدنی است
معاون اجتماعی انتظامی استان زنجان با تشکر از همکاری اصحاب رسانه در بالا بردن انضباط ترافیکی ایام محرم، گفت: نقش رسانهها حیاتی و انکارنشدنی است.
سرهنگ جعفر کردلو افزود: امروزه رسانهها بهعنوان یکی از اثرگذارترین مؤلفههای جوامع بشری تلقی و بهعنوان عاملی مؤثر در عرصههای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش تعیین کنندهای در ارتقاء و تعالی جامعه دارند.
وی تاکید کرد: در عصر اطلاعات و فناوری، قطعاً نقش خبرنگار بهعنوان ابزار اطلاعرسانی، نقشی حیاتی و انکار نشدنی است و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان، تنها از طریق خبرنگارانی متعهد و وظیفهشناس امکانپذیر میباشد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: مهمترین وظیفه رسانه در دنیای امروز بیان واقعیت و واقعنگاری است اما مقدمتر از این وظیفه امانتداری است بدون تردید آگاهسازی و تنویر افکار عمومی در کنار صیانت از نشر و پردازش صحیح اطلاعات از جمله رسالتهای خطیری است که برعهده رسانهها قرار داده شده است.
سرهنگ کردلو تاکید کرد: امیدواریم همکاری و تعامل سازنده این قشر تلاشگر با نیروی انتظامی همچنان تداوم یافته و به ارتقای سطح آگاهی جامعه و اطلاعرسانی شفاف از عملکرد پلیس و افزایش احساس امنیت منتهی گردد.
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