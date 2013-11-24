نشر ارزشهاي دفاع مقدس يكي از رسالت هاي اصلي فعالان رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شرفبیانی ظهر یکشنبه در همایش حماسه سازان عرصه رسانه کردستان اظهار داشت: اهالی رسانه همواره تداوم دهنده راه شهیدانند تا جامعه را به نحوی هدایت کنند که این دلاور مردان برای نوجوانان و جوانان این مرز و بوم الگو باشند.

وی با اشاره به این مطلب که شهدا مردان همیشه جاویدان این مرز و بوم و آینه‌ های تمام‌ نمای راه عزت و شرف هستند، افزود: هر ایرانی در برابر اسطوره های شهامت و شجاعت وظیفه ای دارد و حال آنکه رسالت خبرنگاران در این بین در برابر این غیور مردان سنگین تر است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس کردستان بیان کرد: برای موفقیت در راستای انتقال ارزش‌ های دفاع مقدس در زمان حاضر باید تلاش شود تا از مردم و ایثارگرانی که حضور فعال در این عرصه داشته‌اند در زمینه‌های مختلف بهره گیرند.

شرفبیانی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران برآمده از تاریخ ارزشمند اسلامی است و دستاوردهای بسیاری است که باید برای نسل های آینده به ارمغان گذاشته شود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران چهار آئینه بلند بالا دارد که شامل انقلاب اسلامی، ولایت، دفاع مقدس و همچنین شهادت است که باید به خوبی به نسل سوم و چهار منتقل شود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس کردستان گفت: هنر و رسانه مهمترین ابزار حفظ و ترویج ارزش های دفاع مقدس است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن در راستای ترویج ارزش های اسلامی و دفاع مقدس استفاده کرد.

شرفبیانی اظهار داشت: برای نهادینه کردن آرمان های دفاع مقدس پس از گذشت سال ها دو ابزار زبان هنر و زبان علم است که اگر از این دو مقوله به درستی استفاده شود اثر بخشی این مفاهیم بیشتر می شود.

وی با اشاره به تغییر ذائقه مخاطبین در پذیرش مفاهیم مختلف افزود: برای معرفی این حماسه عظیم به مردم به ویژه نسل جوان که دوران جنگ را درک نکرده اند، راهی جز استفاده از زبان هنر و قلم اصحاب رسانه نیست.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس کردستان با تاکید بر اینکه باید برای هر قشر، گروه و سنی الگوی خاصی از شهدا را معرفی کرد، بیان کرد: با توجه به گستردگی شهدا این امکان وجود دارد که برای هر قشری چون دانشجو، دانش آموز، کسبه و فرهنگی شهدای آن قشر را معرفی و الگوسازی کرد.

شرفبیانی یادآور شد: امروز در کشور با پدیده جنگ نرم و جنگ رسانه ها مواجه هستیم بنابراین صاحبان قلم و اصحاب رسانه باید از این امکان، بهتر و موثرتر استفاده کنند.

وی ادامه داد: دفاع مقدس متعلق به همه مردم است و نمی توان آن را به هیچ گروه، جریان فکری و حزبی منتسب کرد و تلاش در راستای ترویج و انتقال آن به نسل های آینده وظیفه همگان است.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خبرگزاری دفاع مقدس در استان فرهنگی کردستان که مهد رشادت های دلیر مردان و مرزداران کردستانی است به یاری خداوند و در راستای نشر و ترویج ارزش های دفاع مقدس امروز راه اندازی می شود.

شرفبیانی اظهار داشت: بنیاد حفظ آثار استان کردستان در راستای فعالیت دو طرفه آمادگی همکاری و تعامل همه جانبه را با اصحاب رسانه دارد.

وی افزود: ایجاد تشکل های توانمند در راستای بستر سازی برای تبین ارزش های دفاع مقدس، انتقال آن به نسل های آینده و ترویج فرهنگ شهادت در جامعه از جمله اهداف برگزاری این همایش است.