مسابقه طراحی صندلی با کارتن در دانشگاه آزاد بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه با حضور 40 تیم شرکت کننده از مشهد و بیرجند در سالن شهید مطهری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند برگزار شد.

در این مسابقه دانشجویان با طراحی صندلی ها کارتنی که قابلیت نگهداری 100 تا 200کیلو گرم بار را داشته باشد با یکدیگر به رقابت پرداختند.

حسن هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در حاشیه این مسابقه با بیان این که هدف از برگزاری این مسابقه افزایش نشاط علمی و ترویج فرهنگ علمی با محوریت خلاقیت در میان دانشجویان بوده است، گفت:حضورتیم های شرکت کننده در این مسابقه نشان می دهد با تکیه به عنصر خلاقیت و هوش دانشجویان ایرانی می توان در عرصه های مختلف علمی در سطح جهان حضور پررنگی داشته باشیم.

وی ادامه داد: این مسابقات فرصت خوبی برای شناسایی و پرورش خلاقیت های دانشجویان و استفاده از این خلاقیت ها در عرصه های مختلف طراحی و علمی است.

رئیس دانشگاه آزد اسلامی بیرجند با بیان اینکه برگزاری این مسابقات علمی مقدمه ای برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور است، گفت: اختتامیه این همایش با حضور تیم های شرکت کننده عصر امروز با معرفی تیم های برتر برگزار خواهد شد.

هاشمی یادآور شد: این مسابقه زمینه تعامل هرچه بیشتر دانشجویان دانشگاه های مختلف را در سطح استان فراهم کرده و رخوت و بی تحرکی که بر فضای دانشگاه ها حاکم است را از بین می برد