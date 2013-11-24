ولایتی با مشورت رهبر انقلاب انتخاب شد/ تجربه امروز ژنو در قطعنامه 598 هم اتفاق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در ابتدای این مراسم با اشاره به تاریخچه مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: وقتی رئیس جمهور شدم فکر کردم که جای مرکز تحقیقات راهبردی در کشور خالی است. مرکزی که بتواند برای نظام و حکومت اسلامی اقدامات کاربردی لازم را انجام دهد وگرنه از حیث وجود مراکز تحقیقاتی کم نداریم.

وی گفت: هدف ما این بود که در مسائل علمی این مرکز بتواند فضاهای خالی را در کشور پر کند لذا با تشکیل مرکز تحقیقات استراتژیک به دنبال دو هدف اساسی بودیم که یکی از این اهداف این بود که وقتی دولتی عوض می شود به طور معمول عده ای کنار می روند باید جایی وجود داشته باشد تا این افراد دارای تجربه بتوانند تجربیات خود را برای بکارگیری در نظام ارائه کنند، هدف دوم ما هم این بود که در حوزه تحقیقات کارهای بنیادی صورت گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در دوران تصدی آقای دکتر روحانی پیشرفت زیادی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع حاصل شده است، درباره انتخاب ولایتی برای ریاست این مرکز عنوان کرد: بعد از تصدی آقای روحانی بسیار فکر کردم و بعد از مشورت با رهبر معظم انقلاب به آقای ولایتی رسیدیم که از نظر من بسیار انتخاب مناسبی است.

وی با اشاره به سابقه شناخت خود از رئیس جدید مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تصریح کرد: اگرچه ایشان را از زمان مجلس می شناختم اما وقتی خوب توانستم آقای ولایتی را بشناسم که در مذاکرات قطع نامه جنگ که مذاکرات بسیار سختی هم بود، ایفای نقش می کردند و در حقیقت آن مذاکرات از این مذاکراتی که آقایان روحانی و ظریف انجام می شود بسیار مهم تر بود و حساسیت زیادی هم داشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمایت رهبری از تیم مذاکره کننده گفت: اگر حمایت رهبری از تیم مذاکره کننده نبود آنان در مذاکرات دچار لکنت زبان می شدند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با تشریح دلایل اهمیت مذاکرات مربوط به قطع نامه 598 گفت: عده ای از نیروهای رزمنده در آن زمان مخالف قطع نامه بودند و از طرفی با خانواده های شهدا مواجه بودیم اما آنچه ما فهمیدیم این بود که جنگ دیگر به جایی نمی رسد. بنده با آقای رضایی در حلبچه مذاکره کردم که چه کار کنیم و ایشان هم به حق نیازمندی هایشان را گفتند که البته ما توان مالی و توانایی لازم را در این خصوص نداشتیم.

وی با بیان اینکه در دوره آقای دکتر ولایتی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص تصمیم جدیدی گرفته ایم، خاطر نشان کرد: در این دوره تصمیم گرفته ایم که دفتری در قم تاسیس کنیم که مسائل اصلی دینی و استراتژیک در آنجا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نکته دوم در تصمیم گیری های جدید ما این است که در این دوره پژوهشگاه مرکز تحقیقات استراتژیک آماده شده است و قرار است که یک پژوهشکده در قم برای بررسی موضوعات دینی و استراتژیک ایجاد شود. هدف ما این است که در این پژوهشگاه به تربیت افراد متخصص و توانمند در حوزه های مختلف علمی بپردازیم.

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می گفت، درباره مذاکرات اخیر ژنو اظهار کرد: تجربه آنچه امروز در ژنو اتفاق افتاد قبلا هم توسط تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات جنگ اتفاق افتاد با این تفاوت که هنرمندی تیم مذاکره کننده ما در آن زمان این بود که قطعنامه ای که علیه ما صادر شده بود به نفع ما تغییر یافت.

وی افزود: این کار بسیار سختی است چرا که عراق متجاوز اعلام شد و خسارت 100 میلیارد دلاری برای آنها تعیین شد. در حالی که در آن زمان در سازمان ملل طرفداری نداشتیم تا با تدبیر قطعنامه ای که علیه ما صادر شده بود را اصلاح کردیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: البته در آن زمان صدام خیلی تلاش کرد از زیر بار قطعنامه بیرون برود اما ما توانستیم با تدبیر مذاکره کنندگان کشور به رهبری آقای ولایتی از آن شرایط عبور کنیم شبیه آنچه در ژنو اتفاق افتاد و آقای ظریف و همکارانش که از دست پروده های آقای ولایتی هستند توانستند به این موفقیت بزرگ دست یابند.

وی با اشاره به برخی مخالفتها با انجام مذاکرات درباره موضوع هسته‌ای گفت: البته عده‌ای گوشه و کنایه می زدند و فشار می آوردند که اگر نبود حمایتهای رهبری تیم مذاکره کننده ما نمی توانست با این صلابت کار خود را پیش برد و به این موفقیت برسد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در حقیقت این حمایتها و پشتیبانی های رهبر معظم انقلاب از تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان بود که پشت آنها را محکم کرد و امروز باز هم پاسخی که ایشان به نامه رئیس جمهور دادند و جمله تشکرآمیز ایشان در برابر تلاشهای صورت گرفته مساله را ختم کرد و جلوی حجمه های احتمالی را گرفت.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: البته این موارد همه از شئون رهبری است که در لحظات حساس از مردم و مسئولان حمایت کنند که ایشان به حق در این شرایط حساس این کار را انجام دادند.

وی درباره برخی انتقادات در خصوص ذکر نشدن واژه حق غنی سازی در متن توافق نامه و سوءاستفاده برخی مقامات خارجی از این موضوع یادآور شد: در آنجا ننوشته که حق غنی سازی برای ایران محفوظ است چون در قرار داد ما باNPT این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است و به طور طبیعی هر کشوری که حق بهره گیری از صنعت صلح جویانه هسته ای را دارد غنی سازی هم می کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: آنها از این کلمه ابا داشتند چون می خواستند چیزی در دست داشته باشند در حقیقت فرقی هم نداشت چون عملا گفتند شما می توانید ادامه دهید. اما اگر به ما می گفتند حقتان است کشورهای دیگر هم وارد می شدند و می گفتند ما هم حقمان است این اقدام آنها راه را برای ما باز کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: همان مقدار سانتری فیوژ که در گذشته کار می کرد به کار خود ادامه خواهد داد البته در سطح غنی سازی 20 درصد نه چون در حال حاضر ما نیازی به اورانیوم غنی سازی شده 20 درصد نداریم آن را برای راکتور امیر آباد می خواستیم که الان زیاد هم داریم.

یادآوری کرد که بر اساس توافقنامه ژنو همه نیروگاهها و راکتورهای ما کار می‌کنند و هیچ یک هم تعطیل نمی‌شود فکر می‌کنم کاری که تیم مذاکره کننده ما انجام داده است کار بسیار بزرگی بود و باید از آقای روحانی و همکارانش در این خصوص تشکر کرد چون ما را از یک مخمصه نجات دادند تا مردم احساس راحتی کنند.

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه ما و طرف مقابل باید به قراردادمان که در ژنو منعقد شد پایبند باشیم خاطر نشان کرد: این فرصت 6 ماهه فضایی را در حوزه های، سیاسی، اقتصادی و ... برای کشور ما فراهم می کند تا بتوانیم به دنبال آن در پی توافق جامع باشیم.