حضور فارس در نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین حکمت نیا گفت: استان فارس در حوزه پزشکی شامل خدمات درمانی ، بیمارستانهای مجهز و پزشکان حاذق در بحث پیوند اعضا، چشم پزشکی، کاشت مو و سایر خدمات پزشکی از یک سو و از سوی دیگر در حوزه طبیعت درمانی شامل چشمه های آب گرم و مکمل آن آثار تاریخی و مذهبی که گردشگر سلامت و همراهان او را در محیطی مملو از خدمات گردشگری میزبانی می کند دارای پتانسیل های بالقوه و بالفعل بسیاری است.

وی ادامه داد: با توجه به این مسائل فارس نیز بعنوان قطب گردشگری سلامت در سطح منطقه شناخته شده و گردشگران درمانی از حوزه خلیج فارس به ویژه از کشورهای عمان و عراق به صورت هفتگی به شیراز سفر می کنند.

حکمت نیا گفت: با توجه به پتانسیلها و توانمندیهای بی نظیر استان فارس در حوزه گردشگری سلامت ، معاونت گردشگری استان فارس با همکاری شرکت توسعه گردشگری همگامان همچون سال های گذشته در این نمایشگاه که با حضور 30 کشور فعال در حوزه گردشگری سلامت در محل بیمارستان رضوی شهر مقدس مشهد در روزهای پنجم و ششم آذر ماه سال جاری برگزار می شود، شرکت خواهد کرد. سرپرست معاونت گردشگری فارس بیان کرد: در این نمایشگاه اقلام اطلاع رسانی و بسته های گردشگری سلامت شامل هزینه های درمان، هزینه های سفر و پیش فروش تورهای سلامت به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی عرضه خواهد شد و امیدواریم که با حضور مؤثر در این نمایشگاه بتوانیم کانال های ارتباطی با کشورهای اسلامی حاضر در نمایشگاه را در جهت افزایش جذب گردشگران سلامت به استان فارس ایجاد کنیم.

وی گفت: در این نمایشگاه ، سایر فعالان گردشگری سلامت استان همچون دانشگاه علوم پزشکی ، کمسیون گردشگری شورای اسلامی شهر شیراز و دفاتر خدمات مسافرتی فعال در حوزه گردشگری نیز حضور جدی خواهند داشت .

یک قدم تا احداث موزه سنگ درلار

موزه سنگ باغ نشاط لار به زودی آماده بهره برداری می شود .

رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری لارستان گفت: در مهر ماه سال جاری با کمک جمعی از دوستداران میراث فرهنگی لارستان و اعضای کمیته فرهنگی تشکل لارستان بیدار با همکاری اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری لارستان و شهرداری و شورای شهر لار ، سنگ هایی که از زمان های گذشته در اطراف لار بر جای مانده بود شناسایی و جمع آوری و برای احداث موزه سنگ به باغ نشاط لار منتقل شدند.

سیما علویه بیان کرد: در حال حاضر به همت دوستداران میراث فرهنگی لارستان ، این سنگ های تاریخی که اکثرا متعلق به قرن هفتم هجری می باشند بازخوانی شده و اشعار و نوشته ها و تاریخ آن ها به طور دقیق تعیین می شود.

وی اظهار کرد : این سنگ ها پس از ساماندهی اطلاعاتی عمومی و با نظرات کارشناسان ، تفکیک و طبقه بندی می شوند و پس از تهیه شناسنامه و برچسب گذاری و آماده سازی نهایی در موزه سنگ باغ نشاط لار جهت بازدید علاقمندان مستقر و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

علویه ضمن تقدیر و تشکر از انجمنهای حامی میراث فرهنگی و شورای اسلامی شهر لارستان ابراز امیدواری کرد که احداث این موزه در افزایش جذب گردشگر در شهر تاریخی لارستان مؤثر واقع شود.

عمارت باغ نشاط لار یکی از بناهای معروف شهر تاریخی لار است که قدمت آن به دوره صفویه برمی گردد و در سال 1353 به شماره ثبت 973 در فهرست میراث ملی ایران قرار گرفته و در حال حاضر تحت حفاظت و صیانت این اداره کل قرار دارد.