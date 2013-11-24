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۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۰۳

هاشمی:

33 هزار مسکن مهر مازندران آماده بهره برداری است

33 هزار مسکن مهر مازندران آماده بهره برداری است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران از آماده بهره برداری بودن 33 هزار و 159 مسکن مهر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در شورای مسکن استان گفت: برای 62 هزار و 75 واحد مسکن مهر در استان پروانه ساخت صادر شده است.

وی اظهار داشت: برای برقرسانی به واحدهای مسکن مهر استان یک میلیارد و 100 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته است.

هاشمی بیان داشت: مسکن 120واحدی عباس آباد هم اکنون در رحله مناقصه برای برقرسانی است و تا 10 روز آینده این کار اجرایی می شود گفت: طرح مسکن مهر شهرستان بهمن ماه سالجاری بهره برداری می شود.

وی اظهار داشت: طرح های مسکن و مهر باید تا پایان سالجاری در استان به پایان رسد.

کد مطلب 2181851

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