طرح جامع گردشگری پارک جنگلی شهر یاسوج تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر یکشنبه در بازدید از پارک جنگلی یاسوج گفت: برای ساماندهی این پارک طی روزهای آینده نشستی با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار خواهد شد.

وی به ظرفیتهای گردشگری این پارک اشاره کرد و اظهار داشت: احداث سایت کمپینگ پارک جنگلی اقدامی اساسی در جهت توسعه صنعت توریسم استان است.

خادمی با تاکید بر ایجاد بسترهای امن و مناسب برای گردشگران افزود: کمپ اقامتی با هشت هکتار وسعت قابلیت توسعه و ایجاد امکانات رفاهی برای ارائه خدمات به مسافران و گردشگران را دارد.

استاندار استان افزود: تاکنون زیرساخت های لازم از جمله آب، برق و جاده دسترسی در این سایت ایجاد و شرایط لازم برای مشارکت بخش خصوصی در احداث آن فراهم شده است.

خادمی عنوان کرد: تاکنون بیش از هشت میلیارد ریال اعتبار برای احداث این کمپینگ تخصیص داده شده است.

وی اظهار داشت: برای این سایت بخش هایی نظیر60 واحد سوئیت، رستوران، بازارچه صنایع دستی و ... پیش بینی شده است.

خادمی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری تاکید کرد و گفت: در این راستا لازم است حمایت سرمایه گذاران جلب شده و سرمایه های آنان در این مسیر جذب شوند.

وی تاکید کرد: ورود سرمایه گذاران کلید توسعه و رونق گردشگری استان خواهد بود.