توضیح صالحی به مجلس درباره توافق هسته ای با 1+5/ مطهری از پاسخ وزیر اطلاعات قانع نشد

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، ضمن تشریح جلسه امروز بعد از ظهر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در جلسه امروز آقای علوی وزیر اطلاعات به عنوان میهمان کمیسیون برای پاسخ به سوال علی مطهری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در این کمیسیون حضور یافت.

وی افزود: آقای مطهری عنوان کرد که چرا بعد از گذشت 4 ماه هنوز گزارشی درباره اقدام نصب شنود در دفتر اینجانب به بنده نداده اید که آقای علوی در این باره توضیح داد و گفت که این مساله در دولت قبلی اتفاق افتاده بود که البته بنده هم درباره آن شنیده ام.

نقوی حسینی ادامه داد: آقای مطهری در پاسخ وزیر اطلاعات قانع نشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم چنین با اشاره به اینکه آقای صالحی رئیس سازمان انرژی هسته ای و معاون رئیس جمهور میهمان دیگر امروز کمیسیون امنیت ملی بود گفت: آقای صالحی درباره فعالیتهای انجام شده در سازمان انرژی هسته ای سفر آمانور به ایران و گفتگوهای انجام شده صحبت کردند.

نقوی حسینی گفت: آقای صالحی به خصوص بر همکاری نزدیک با آژانس انرژی هسته ای تاکید کرده و عنوان کردند هر قدر با آژانس بین المللی انرژی هسته ای همکاری بیشتری داشته باشیم نتیجه آن در گفتگوها با 1+5 بهتر خواهد بود زیرا در این صورت آژانس بین المللی اتمی در جبهه ما قرار خواهد گرفت.

نقوی حسینی همچنین درباره اینکه ارزیابی هایی از مذاکرات انجام شده با 1+5 در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی صورت گرفت گفت: آقای صالحی توضیحاتی درباره مفاد فنی این مذاکرات مطرح کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد تحقیق و تفحص از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه امروز نیز بررسی شد یا نه گفت: این مساله در دستور کار کمیسیون قرار نگرفت.