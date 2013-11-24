آغاز سرشماری حیات وحش در مناطق حفاظت شده/ دستگیری شکارچیان کبک در خائیز

عطا پورشیرزاد به خبرنگار مهر گفت: این سرشماری توسط 57 پرسنل محیط زیست استان انجام می شود و این افراد در قالب 10 گروه از امروز کار خود را آغاز کردند.

پورشیرزاد بیان داشت: این گروهها به مدت پنج شبانه روز در مناطق حفاظت شده خامی، خائیز، خائیز سرخ و مناطق شکار ممنوع به سرشماری خواهند پرداخت.

دستگیری شکارچیان کبک در خائیز

محیط زیست استان همچنین از دستگیری سه شکارچی کبک در منطقه حفاظت شده خاییز خبرداد.

پورشیرزاد گفت: این شکارچیان از استانهای همجوار به این منطقه حفاظت شده وارد شده و اقدام به شکار کبک کرده بودند.

وی یادآور شد: از این شکارچیان لاشه دو قطعه کبک و دو قبضه اسلحه ساچمه زنی مجاز کشف وضبط شد.

پورشیرزاد عنوان کرد: این افراد برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.