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۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۱۸

پورشیرزاد خبرداد:

آغاز سرشماری حیات وحش در مناطق حفاظت شده/ دستگیری شکارچیان کبک در خائیز

آغاز سرشماری حیات وحش در مناطق حفاظت شده/ دستگیری شکارچیان کبک در خائیز

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد از آغاز سرشماری پستانداران حیات وحش در مناطق حفاظت شده گرمسیری استان خبرداد.

عطا پورشیرزاد به خبرنگار مهر گفت: این سرشماری توسط 57 پرسنل محیط زیست استان انجام می شود و این افراد در قالب 10 گروه از امروز کار خود را آغاز کردند.

پورشیرزاد بیان داشت: این گروهها به مدت پنج شبانه روز در مناطق حفاظت شده خامی، خائیز، خائیز سرخ و مناطق شکار ممنوع به سرشماری خواهند پرداخت.

دستگیری شکارچیان کبک در خائیز

 محیط زیست استان همچنین از دستگیری سه شکارچی کبک در منطقه حفاظت شده خاییز خبرداد.

پورشیرزاد گفت: این شکارچیان از استانهای همجوار به این منطقه حفاظت شده وارد شده و اقدام به شکار کبک کرده بودند.

وی یادآور شد: از این شکارچیان لاشه دو قطعه کبک و دو قبضه اسلحه ساچمه زنی مجاز کشف وضبط شد.

پورشیرزاد عنوان کرد: این افراد برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 2181890

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