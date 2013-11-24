ماشین سازی تبریز نباید به آذرشهر منتقل شود

احد اصغرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تیم ماشین سازی نباید از تبریز به شهر دیگری برود، اظهار داشت: ماشین سازی شناسنامه و اعتبار فوتبال استان و شمالغرب کشور است و نباید چنین حواشی و اتفاقات ناخوشایند پیرامون این تیم وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: تنها راه نجات تیم ماشین سازی، بازگشت این تیم به کارخانه ماشین سازی است، من در این خصوص در زمان فعالیتم در باشگاه ماشین سازی، با مسئولان زیادی از جمله وزیر ورزش و وزیر صنعت دیدار و گفتگو کردم و به آنها گفتم که علاج درد تیم ماشین سازی بازگشت به کارخانه ماشین سازی است.

اصغرنژاد عنوان کرد: برای گفته خودم هم دلیل دارم و می گویم که کارخانه ماشین سازی بهترین زیرساخت ها را برای داشتن یک تیم فوتبال دارد و حداقل این کار این است که تیم ماشین سازی هر چند وقت یک بار از این اسپانسر به آن اسپانسر دست به دست نمی شود.

قائم مقام سابق باشگاه ماشین سازی تبریز گفت: آقایان می خواهند تیم را به شهرستان آذرشهر ببرند، اگر واقعا قصد کمک دارند می توانند در تبریز هم به کمک و حمایت خود از تیم ماشین سازی ادامه بدهند و هواداران هم به این کار راضی اند.

وی ادامه داد: از استاندار می خواهم که خود در خصوص موضوع تیم ماشین سازی ورود کنند و خواسته هواداران را که خواسته نابجایی نیست، برآورده کنند. اداره کل ورزش و جوانان و همچنین هیئت فوتبال هم باید خود را در قبال اتفاقات اخیر مسئول بدانند و پاسخی به هواداران ماشین سازی بدهند.