حضور معاون مرسی در جمع تظاهر کنندگان/پرچم آمریکا و رژیم اسرائیل به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، یک منبع وابسته به اخوان المسلمین از تظاهرات طرفداران این گروه پس از نماز عشاء از تعدادی از مساجد به سوی میادین رابعه العدویه، النهضه و قصر القبه خبر داد.

این منبع اعلام کرد: این تظاهرات از شهرهای نصر،الجیزه و المهندسین به سوی سه میدان مذکور برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر برخی منابع از حضور باکنیام الشرقاوی معاون محمد مرسی رئیس جمهوری عزل شده مصر در امور زنان در تظاهراتی که از سوی دانشجویان طرفدار اخوان المسلمین در دانشگاه قاهره برگزار شده بود خبر دادند.

در این تظاهرات پرچمهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شد و دانشجویان شعارهایی ضد نظامیان سر دادند.