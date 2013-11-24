شهرری مهیای میزبانی از عزاداران زین العابدین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با شهادت امام سجاد (ع) چهارمین اختر تابناك آسمان امامت و ولايت، مراسم عزاداری در مصلای بزرگ شهرری تدارک دیده شده است که در شب شهادت این امام بزرگوار و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار خواهد شد

در این مراسم ابتدا حجت الاسلام خوش نما به سخنرانی خواهد پرداخت و پس از آن تاری از ذاکرین اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به مرثیه سرایی و قرائت دعای کمیل می پردازد.

نام مبارک امام چهارم، علی است و از مشهورترین القاب آن حضرت زین العابدین و سجّاد می توان ذکر کرد و مشهورترین کنیه ایشان نیز ابامحمد و ابوالحسن است.

مدّت عمر آن بزرگوار 57 سال است و ایشان در تاریخ پانزدهم جمادی الاول سال 38 هجری در مدینه متولد شده و در 25 ماه محرم الحرام سال 95 هجری قمری به دستور ولید بن عبدالملک خلیفه ستمگر اموی، مسموم و به شهادت رسیدند.