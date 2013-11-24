۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۵۶

همزمان با شهادت اما سجاد (ع)؛

شهرری مهیای میزبانی از عزاداران زین العابدین می شود

ری - خبرگزاری مهر: مراسم عزاداری شهادت چهارمین اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام سجاد (ع) پنج شنبه هفتم آذرماه جاری در مصلای بزرگ شهر ری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری  مهر، همزمان با شهادت امام سجاد (ع) چهارمین اختر تابناك آسمان امامت و ولايت، مراسم عزاداری در  مصلای بزرگ شهرری تدارک دیده شده است که در شب شهادت این امام بزرگوار و پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار خواهد شد

در این مراسم ابتدا حجت الاسلام خوش نما به سخنرانی خواهد پرداخت و پس از آن تاری از ذاکرین اهل بیت عصمت و طهارت(ع)  به مرثیه سرایی  و قرائت دعای کمیل می پردازد.

نام مبارک امام چهارم، علی است و از مشهورترین القاب آن حضرت زین العابدین و سجّاد می توان ذکر کرد و مشهورترین کنیه ایشان نیز ابامحمد و ابوالحسن است.

مدّت عمر آن بزرگوار 57 سال است و ایشان در تاریخ پانزدهم جمادی الاول سال 38 هجری در مدینه متولد شده و در 25 ماه محرم الحرام سال 95 هجری قمری به دستور ولید بن عبدالملک خلیفه ستمگر اموی، مسموم  و به شهادت رسیدند.

