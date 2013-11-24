مسئولان با شوراها دوست باشند/ لزوم تعامل سازنده شوراها با بسیج و پرهیز از رفتارهای تقابلی

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه جم بعدازظهر یکشنبه در این همایش بر لزوم همدلی بین اعضای شوراها تاکید کرد و اظهار داشت: به فرمواده حضرت محمد(ص)، دشمن از اختلاف بین ما خوشحال می‌شود و موفقیت در هر عرصه‌ای نیازمند تعامل و همراهی و همچنین پرهیز از دامن‌زدن به اختلاف است.

حجت‌الاسلام محمد گنجی به تعامل و همفکری و همراهی خوب بین اعضای شوراها و مسئولان در شهرستان جم اشاره کرد و افزود: هر جا که اختلافی هست باید برای رفع ان تلاش کرد و مردم در صورت اختلاف بین اعضای شورا اعتماد خود را از انها از دست می‌دهند و همه باید همه اختلافات را در سایه ولایت کنار بگذاریم.

امام جمعه جم افزود: در موضوع انتخاب استاندار بوشهر نیز برخی اختلافات داخل استان باعث تاخیز در این انتخاب شده است که در این بین مردم بیشتر ضرر می‌کنند و امیدواریم استاندار بوشهر این هفته تعیین شود.

وی به نقش بسیار مهم و ارزشمند سپاه و بسیج در عرصه‌های مختلف از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی تاکنون اشاره کرد و افزود: بسیج و سپاه از ابتدای شکل‌گیری تاکنون در مسیر رشد و پیشرفت نظام اسلامی اهتمام داشته‌اند.

حجت‌الاسلام گنجی با بیان این سخن از حضرت امام (ره) که "افتخارم این است که بسیجی هستم" ادامه داد: همه اعضای شوراها بسیجی هستند و افتخار این را دارند که نامشان در دفتر بسیج ثبت شده است.

وی شکل گرفتن ارتش 20 میلیونی بسیج را یکی از نعمت‌های این نظام را دانست و اضافه کرد: بسیج همواره در هشت سال دفاع مقدس در همه جریانات و حوادث ناگوار نظام سینه سپر کرده و در مقابل فتنه‌ها ‌ایستاده و تا این روحیه وجود داشته باشد جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

بسیج و بسیجی یک اندیشه و فرهنگ است

معاون فرماندار جم نیز با تبریک هفته بسیج و تشکر از فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) جم به خاطر برگزاری این برنامه اظهار داشت: بسیج و بسیجی یک اندیشه و فرهنگ است که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابتکار معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شده و در تمام اقشار و لایه‌های جامعه جاری شده است.

حسین مصلحی‌پور با برشمردن مشابهت روحیه شورایی با روحیه بسیجی ادامه داد: اکنون که توفیق ورود به عرصه خدمتگزاری به مردم پیدا کرده‌اید امیدوار هستیم که خداوند توفیق بدهد بسیجی بمانیم و به نحو احسن ضمن پیگیری مشکلات مردم و ترویج همدلی و صمیمیت از این فرصت بهره ببریم.

وی در ادامه با توصیه به تواضع و فروتنی و مبارزه با هوای نفس و دوری از کبر و غرور گفت: این آفات ناپسند اخلاقی باید از بین رفته و خلوص نیت در کارها بیشتر شود.

لزوم تعامل سازنده شوراها با بسیج و سپاه/ رفع مشکلات و پرهیز از رفتارهای جزیره‌ای و تقابلی

فرمانده سپاه شهرستان جم نیز بر لزوم گسترش فرهنگ بسیجی در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: تقارن هفته بسیج و عاشورای حسینی در دو سال اخیر تناسب هویت بسیج و عاشوراست و به فرموده مقام معظم رهبری، بسیج افتخار دارد که پیرو مکتب عاشوراست.

عبدالرضا ریزی با برشمردن سه موضوع حفظ و صیانت از تمامیت فرهنگ بومی شهرستان، تعامل سازنده شوراها با بسیج و سپاه برای رفع مشکلات و پرهیز از رفتارهای جزیره‌ای و تقابلی افزود: علیرغم خلق حماسه سیاسی مدنظر مقام معظم رهبری در انتخابات اخیر هنوز در برخی نقاط شهرستان شاهد یکسری اختلافات جزیی متصل به جریان انتخابات گذشته هستیم که این موضوع با درایت اعضای شوراها انشاءالله هر چه زودتر حل شود.

وی با تحسین حرکت اخلاقی برخی شوراها در تجلیل از اعضای شورای سابق تأکید کرد: این بسیار سنت پسندیده‌ای است برای حفظ فضای همدلی در روستاها و شهرها که امیدواریم بقیه شوراها هم مدنظر قرار بدهند و مسلما بسیج هم برای هرگونه همیاری در این زمینه اعلام آمادگی می‌کند.

ریزی ضمن اشاره به دیدار هفته گذشته برخی از فرماندهان و بسیجیان شهرستان با مقام معظم رهبری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانات گرانبهایشان بسیج را سازمانی صادق دانسته که امتحان صداقتش را خوب پس داده و این مزد زحمات همه بسیجیان است.

وی خطاب به اعضای شوراها خاطر نشان کرد: بنا بود قبل‌تر و در اوائل شروع به‌کار اعضای منتخب شوراها این برنامه برگزار شود که به هفته بسیج کشیده شد که ضمن تبریک به همه اعضای شوراها به‌خاطر توفیق کسب رای اعتماد مردمی، امیدوارم بتوانید خدمات شایسته‌ای برای مردم انجام داده و از این فرصت خدمتی که برای شما پیش آمده به نحو مطلوب استفاده کنند.

مسئولان با شوراها دوست باشند

رئیس شورای اسلامی شهرستان جم نیز در این آیین ضمن اذعان به یکسانی تفکر شورا و بسیج در چارچوب دو نهاد انقلابی تأثیرگذار گفت: شوراها مثل بسیج در همه صحنه‌ها حضور فعال دارند و جایگاه شورا هم در قرآن که یک سوره به این نام است و هم در قانون اساسی که 10 فصل مربوط به شوراهاست، متأسفانه آنگونه که باید در تعامل مسئولین و مردم نهادینه نشده است.

حسین محدثی ضمن گلایه از مسئولین شهرستان اضافه کرد: ما از مسئولین میخواهیم که با شوراها دوست باشند چون آمده‌ایم خدمتی انجام دهیم و مسلم است که در شورا نان و حلوا نمی‌دهند و همه به نوعی دغدغه‌های خودشان دارند.

وی همچنین با بیان اینکه انتظار تعامل بسیج و شورا امری طبیعی است اظهار داشت: از فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) می‌خواهیم که در راستای برنامه‌ریزی و ساماندهی اردوها و نیروهای جهادی بسیج به فکر همکاری در برنامه‌های تعمیراتی مدارس هم باشند.