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۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۳۸

آریایی نژاد با مهر عنوان کرد:

حاصل مذاکرات ژنو به رسمیت شناختن حق ملت ایران بود

حاصل مذاکرات ژنو به رسمیت شناختن حق ملت ایران بود

ملایر- خبرگزاری مهر: نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی حاصل مذاکرات ژنو را به رسمیت شناختن حق ملت ایران دانست.

احمد آریایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز غنی سازی حق ملت ایران است و نتیجه مذاکرات نباید چیزی جز این باشد اظهار داشت: قدرتهای جهان امروز حق ملت ایران را به رسمیت شناختند و چارهای جز این نداشته که غنی سازی مانند سایر کشور حق مسلم ملت ایران است.

وی با اشاره به اینکه احترام متقابل و تعامل با صداقت و درستی امکان پذیر است گفت: امیدواریم در عمل نیز نتایج نتیجه بخش باشد و طرف مقابل به تعهدات خود در قبال ملت ایران عمل کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت:ما منتظر هستیم تا نتایج را در عمل ببینیم و در این راستا با تبعیت از ولایت به وظیفه خود عمل میکنیم.

وی بیان کرد: هدایتهای رهبری ملت ایران را در رسیدن به حقوق خود استوارتر کرده و ملت ایران با افتخار در مقابل  سختیها سربلند بیرون آمده است.

آریایی نژاد با بیان اینکه هیات مذاکره کننده ایران باید در همه زمینهها هوشمندانه عمل کند افزود: این توافق میتواند پایه اقدامات دیگر باشد.

وی بیان داشت: در همه زمینهها باید حق ملت در نظر گرفته شود چرا که  دشمن هرگز به فکر منافع ملت ایران نیست و هدفش رسیدن به اهداف و منافع خود است.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت اظهار داشت: امروز تحریمها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد ریشه از شیطان صفتی آمریکا داشته که  حق و حقوق و  منافع ایران را گرفته است.

مقاومت در خون ملت ایران جاری است

وی ذات انقلاب اسلامی را استکبار ستیزی برشمرد و  با بیان اینکه مقاومت در خون ملت ایران جاری است، عنوان داشت: از همان ابتدای انقلاب اسلامی با دشمن با جنگ تحمیلی و بعد از آن نیز با تهاجم فرهنگی و امروز نیز با تحریمها خوی استکباری خود را به ملت ایران اثبات  کرده است.

وی ابراز داشت: کسانی که امروز فکر میکنند داشتن رابطه با آمریکا مشکلات را حل میکند سخت در اشتباه هستند چرا که دروغ گویی و بهانه جویی در ذات سردمداران آمریکا علیه ملت ایران در صد سال اخیر اثبات شده است.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت بیان داشت: آمریکا با اعتقادات ملت ایران مشکل دارد و ما هم اعتقاداتمان را قبول داریم و هرگز  آز آن کوتاه نمی آییم.

 وی در پایان سخنانش اضافه کرد: دشمن اعتقاد دارد که ما هیچ حقی از رسیدن به پیشرفت نداریم  و آنها پیشرفت خودشان را در چپاول گری می دانند و افکار مردم و نظام چنین چیزی را نمی پسندد.

کد مطلب 2181936

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