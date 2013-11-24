حاصل مذاکرات ژنو به رسمیت شناختن حق ملت ایران بود

احمد آریایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز غنی سازی حق ملت ایران است و نتیجه مذاکرات نباید چیزی جز این باشد اظهار داشت: قدرت‌های جهان امروز حق ملت ایران را به رسمیت شناختند و چاره‌ای جز این نداشته که غنی سازی مانند سایر کشور حق مسلم ملت ایران است.

وی با اشاره به اینکه احترام متقابل و تعامل با صداقت و درستی امکان پذیر است گفت: امیدواریم در عمل نیز نتایج نتیجه بخش باشد و طرف مقابل به تعهدات خود در قبال ملت ایران عمل کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت:ما منتظر هستیم تا نتایج را در عمل ببینیم و در این راستا با تبعیت از ولایت به وظیفه خود عمل می‌کنیم.

وی بیان کرد: هدایت‌های رهبری ملت ایران را در رسیدن به حقوق خود استوارتر کرده و ملت ایران با افتخار در مقابل سختی‌ها سربلند بیرون آمده است.

آریایی نژاد با بیان اینکه هیات مذاکره کننده ایران باید در همه زمینه‌ها هوشمندانه عمل کند افزود: این توافق می‌تواند پایه اقدامات دیگر باشد.

وی بیان داشت: در همه زمینه‌ها باید حق ملت در نظر گرفته شود چرا که دشمن هرگز به فکر منافع ملت ایران نیست و هدفش رسیدن به اهداف و منافع خود است.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت اظهار داشت: امروز تحریم‌ها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد ریشه از شیطان صفتی آمریکا داشته که حق و حقوق و منافع ایران را گرفته است.

مقاومت در خون ملت ایران جاری است

وی ذات انقلاب اسلامی را استکبار ستیزی برشمرد و با بیان اینکه مقاومت در خون ملت ایران جاری است، عنوان داشت: از همان ابتدای انقلاب اسلامی با دشمن با جنگ تحمیلی و بعد از آن نیز با تهاجم فرهنگی و امروز نیز با تحریمها خوی استکباری خود را به ملت ایران اثبات کرده است.

وی ابراز داشت: کسانی که امروز فکر می‌کنند داشتن رابطه با آمریکا مشکلات را حل می‌کند سخت در اشتباه هستند چرا که دروغ گویی و بهانه جویی در ذات سردمداران آمریکا علیه ملت ایران در صد سال اخیر اثبات شده است.

نماینده مردم ملایر در خانه ملت بیان داشت: آمریکا با اعتقادات ملت ایران مشکل دارد و ما هم اعتقاداتمان را قبول داریم و هرگز آز آن کوتاه نمی آییم.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: دشمن اعتقاد دارد که ما هیچ حقی از رسیدن به پیشرفت نداریم و آنها پیشرفت خودشان را در چپاول گری می دانند و افکار مردم و نظام چنین چیزی را نمی پسندد.