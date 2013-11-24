معرفی شهردار سرخرود/ بناهای شهر اسلامی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر سرخرود عصر یکشنبه در جلسه معارفه شهردار جدید سرخرود از زحمات چند ساله شهردار اول وشورای اسلامی دوره اول این شهر تقدیر واظهار کرد: شهر در ابتدای تولد خود مشکلات خاص خود را داشت واین عزیزان زحمات زیادی برای این شهر کشیدند.

اسماعیل عبدی، دوره چهار ساله خدمات شفیعی را دوره طلایی عمران و آبادانی سرخ رود ذکر کرده و افزود در مدت چهار ساله خدمت ایشان شاهد پیشرفت های خوبی بودیم.

عبدی در مورد انتخاب شهردار جدید این شهر گفت: شورای اسلامی شهر با تشکیل جلسات فراوان واز بین گزینه ها،موسوی نژاد را به عنوان شهردار جدید انتخاب کرد.

وی در مورد ویژیگی های شهردار جدید عنوان کرد: موسوی نژاد دارای تحصیلات عالی ومرتبط با امور شهری بوده،سابقه خدمت زیادی داشته که تجربه گرانبهای ایشان در پیشرفت شهر مؤثر است.

وی عنوان کرد: شهردار جدید دو سال در این شهر کار کرده و آشنا به اینجا است.

عبدی در ادامه از زحمات یوسفی سرپرست شهرداری که زحمات زیادی متقبل شدند و تمام پرسنل شهرداری تشکر کرده واظهار امیدواری کرد شهردار جدید با یاری مسئولین استانی و شهرستانی و همدلی و همگامی شورا بتواند پیشرفتهای زیادی در شهر ایجاد کند.

در ادامه حجت الاسلام جباری امام جمعه سرخرود با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) که فرمودند اساس اسلام امانت است اظهار داشت: ما در اسلام منصب نداریم ریاست نداریم مسئولیت داریم.

وی ادامه داد شایستگی انسان در مکتب حق بسته به عواملی مانند تقوی ،سعی در راه خداست.

جباری افزود: ما در مکتب اسلام زمانی برای انسانها ارزش قائل هستیم که این خصائص را داشته باشند تقوی حرف اول و آخر همه اولیاء خدا است.

امام جمعه سرخرود تقوی را مالکیت بر قوا و مدیریت انسان برنفس خود ذکر و اعلام کرد: انسان خدا را برای اعمال خود حاضر و ناظر بداند و خود را در محضر خدا ببیند.

جباری دومین عامل که برای انسانهای شایسته امتیاز بحساب می آید تلاش و کوشش و سعی در راه خدا ذکر کرد.



امام جمعه سرخرود شهردار جدید را به حفظ حقوق شهروندان دعوت کرد وافزود: با همت مسئولین و کارکنان شهرداری شهری زیبا بسازید و نسبت به فضا سازی، نظافت و زیباسازی شهر وشهرداری بمعنای عام خیلی تلاش کنید.

وی اظهار داشت: از شهرداری و شورای اسلامی شهر می خواهم با یکدیگر تعامل داشته ودر پیشرفت شهر همکاری واز تفرقه پرهیز کنند و اگر تفرقه و دودلی ببینم اول نصیحت و بعد برخورد می کنم.

بناهای شهر اسلامی شود

امام جمعه سرخ رود در پایان خطاب به مسئولین شهر گفت: باید بناها را اسلامی کنیم، حتماً در مجتمع ها و شهرکها نمازخانه و مسجد را با زیباترین شکل بنا کنیم زیرا معماری در فرهنگ جامعه و دیانت جامعه و در رفتار جامعه اثر دارد و مسئولین شهری باید توجه بیشتری در این مورد داشته باشد.