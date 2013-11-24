طراحی مبلمان شهری خرم آباد صورت می گیرد/ اجرای تقاطع های غیرهم سطح

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر یکشنبه در گردهمایی فرمانداران لرستان با اشاره به روند اجرای مسکن مهر در شهرستانهای استان اظهار داشت: در پیشنهادی که به وزیر راه و شهرسازی دادیم خواسته ایم که ادامه کار پروژه های مسکن مهر به استانها تفویض اختیار شود تا بتوانیم کل کار را جمع کنیم.

وی عنوان کرد: در این راستا تلاش خواهیم کرد تعیین تکلیف نهایی پروژه های مسکن مهر و به بهره برداری رساندن این پروژه ها را تا سال 93 انجام دهیم.

استاندار لرستان از فرمانداران خواست روند این پروژه ها را به طور مستمر رصد کنند و افزود: تاکید ما این است که فرمانداران تلاش کنند از مسائل سیاسی و اجتماعی بیشتر به سمت مسائل عمرانی گرایش پیدا کنند.

بازوند همچنین از برگزاری جلسه ای با مدیرعامل شستا خبر داد و بیان داشت: در این راستا پیگیری کردیم که این شرکت در حوزه نفت و گاز و معدن سرمایه گذاریهایی در استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه در این راستا دو جلسه برگزار شده است، افزود: خوش بین هستیم که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مبلغ خوبی را در استان سرمایه گذاری کند و همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

استاندار لرستان همچنین به ملاقات با معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این دیدار 70 دقیقه ای عمده مسائل و مشکلات استان را مطرح کردیم.

بازوند افزود: در این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی در استان اشاره و با توجه به اینکه مصارف بانکهای استان 2.5 برابر منابع آنها است خواستار اختصاص خط اعتباری هزار میلیاردی به بانکهای استان برای رفع خلاء موجود شدیم.

وی با اشاره به اینکه در زمان زلزله سال 85 لرستان بالغ بر 600 میلیارد تومان از تسهیلات بانکی استان برای ساخت و ساز واحدهای خسارت دیده اختصاص یافته است، افزود: این در حالیست که این رقم باید از سوی بانک مرکزی پرداخت و صرف زلزله می شد و پرداخت این میزان تسهیلات از سوی بانکهای استان موجب خلا در منابع داخلی آنها شده است.

استاندار لرستان همچنین از پیگیری برای اختصاص ردف اعتباری به منظور رفع مشکلات زیرساختی استان خبر داد و بیان داشت: در این راستا نیاز است که بیشتر وقت بگذاریم و فرمانداران نیز باید با استفاده از ظرفیت نمایندگان موارد را دنبال کنند.

بازوند در ادامه سخنان خود بر ضرورت توجه فرمانداران به حوزه عمران شهری تاکید کرد و گفت: سیمای هر شهر در جذب سرمایه گذاران تاثیر زیادی دارد و اگر سیمای شهرها مناسب نباشد سرمایه گذاران رغبتی برای کار نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه شهر خرم آباد به لحاظ سیمای شهری وضعیت مناسبی ندارد، افزود: در این راستا هفته گذشته در جلسه ای که با مهندسین مشاور داشتیم بنا شد کار طراحی مبلمان شهری خرم آباد صورت گیرد.

استاندار لرستان کیفیت مبلمان شهری را در رونق اقتصادی شهرها موثر دانست و عنوان کرد: امیدواریم شورای شهر هر چه زودتر تکلیف شهر و شهرداری را مشخص کنند تا بتوان برنامه های در دستور کار در حوزه مدیریت شهری را بهتر به پیش برد.

بازوند با اشاره به پیگیری برای اجرای تقاطع های غیرهم سطح در خرم آباد عنوان کرد: در این راستا 70 میلیارد تومان در این حوزه پیش بینی کرده ایم که تا هفته آینده طرح های اولیه مربوط به تقاطع های غیرهم سطح توسط مشاور ارائه می شود.