رفع ایرادات اصلاحیه بودجه 92 در کمیسیون برنامه و بودجه/ دولت تا سقف 35 درصد مجاز به جابه جایی اعتبارات عمرانی می شود

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره جلسه عصر یکشنبه این کمیسیون که با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان برای رفع ابهامات وارده به اصلاحیه قانون بودجه برگزار شد گفت: شورای نگهبان دو ایراد به اصلاحیه لایحه ودجه 92 وارد کرده بود که برای رفع آن، اصلاحیه لایحه بودجه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شد.

وی با اشاره به ایراد نخست شوای نگهبان افزود: ایراد نخست شورای نگهبان درخصوص برداشت 6 درصد دولت از صندوق توسعه ملی بود که به موجب اصلاحیه بودجه بنا بود دولت این 6 درصد را برداشت کرده و در اختیار یکی از بانک های عامل قرار دهد تا آن بانک 2 برابر این مبلغ را برای پرداخت به پروژه ها و ما به ازای 7 درصد تامین فاینانس پروژه های عمرانی بپردازد که شورای نگهبان این مسئله را خلاف قانون اعلام کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: به گفته شورای نگهبان نمی توان در این زمینه قانون را به ابتدای سال تسری داد زیرا موجب بروز مشکل خواهد شد.

حاجی دلیگانی گفت: براساس جمع بندی های انجام گرفته در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مقرر شد که از تاریخ 92/9/1 سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت از 26 درصد به 20 درصد کاهش یافته و 6 درصد منابع تامین شده از این محل برای تامین مالی طرح های داخلی و فاینانس در اختیار دولت قرار گیرد.

نماینده مردم شاهین شهر درباره ایراد دوم شورای نگهبان گفت: برابر اصلاحیه لایحه بودجه، دولت خواسته بود که اختیار داشته باشد تا بودجه کشور را برای تامین هزینه های جاری و حقوق و مزایا به هر میزان که می خواهد جابه جا کند که شورای نگهبان به این بند لایحه اصلاح بودجه نیز ایراد گرفت.

این نماینده مجلس افزود: براساس جمع بندی هایی که با حضور نمایندگان دولت و شورای نگهبان انجام شد مقرر شد که دولت تا سقف 35 درصد حق جابه جایی داشته باشد؛ به عبارت دیگر تا کنون دولت حق جابه جایی تا سقف 10 درصد را داشت که کمیسیون این اجازه را به دولت داد تا این جابه جایی تا سقف 35 درصد انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: این تصمیم کمیسیون باید در صحن علنی مطرح و به تصویب نمایندگان برسد.

حاجی دلیگانی همچنین درباره اینکه لایحه بودجه چه زمانی از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد گفت: آقای نوبخت در جلسه دیروز با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کردند که در موعد مقرر لایحه بودجه را تقدیم مجلس خواهیم کرد.

وی درباره اینکه گفته شده که ممکن است دولت دیرتر از وقت قانونی لایحه بوده را تقدیم مجلس کند افزود: ما هم این خبر را شنیده ایم اما امیدواریم دولت به موقع لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند تا مجلس فرصت کافی برای بررسی آن را تا پایان سال داشته باشد و شورای نگهبان نیز زمان کافی برای بررسی لایحه مصوب مجلس را در اختیار داشته باشد.

به گزارش مهر، طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت موظف است تا 15 آذر ماه، لایحه بودجه سالانه را برای بررسی به مجلس تقدیم کند.