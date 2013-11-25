ابركوه آبستن حوادث طبيعي/ خشكسالي و طوفان شكارچيان دائمي استان يزد

به گزارش خبرنگار مهر، حوادث طبيعي در همه جاي دنيا به وقوع مي‌پيوندند اما برخي مناطق همواره مورد تهديد بيشتري قرار دارند.

برخي حوادث خسارات پنهان و بي هياهو دارند نظير خشكسالي و برخي حوادث نيز خانمان سوز هستند مانند سيل و زلزله و طوفان كه نظير آن بارها در كشور خود و كشورهاي مختلف جهان مشاهده شده است.

از 43 حادثه شناخته شده در جهان، 34 نوع آن در ایران به ثبت رسیده است و از این حوادث 15 نوع آن در استان یزد به وقوع پیوسته است.

طبق آمارها ایران جزو 10 کشور حادثه خیز دنیاست و از نظر تنوع در وقوع حوادث نیز، کشور ایران جزو پنج کشور اول دنیا محسوب می‌شود.

شهرستان ابرکوه نیز از این حوادث در امان نيست و در سالهای اخیر دچار حوادث مختلفی شده و اكنون نيز همچنان آبستن حوادث طبيعي مختلف است.

از جمله اين حوادث مي توان به سيل، خشكسالي، طوفان و ... اشاره كرد و ابركوه و البته ساير شهرستان هاي استان يزد را بيش از پيش درگير خود كرده است.

يكي از درختان تنومند و كهنسال ابركوه معروف به پده هاروني كه در اثر وقوع طوفان از ريشه درآمد

دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه ابرکوه در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین حوادث اتفاق افتاده در چند سال گذشته در اين شهرستان اظهار داشت: حوادث طبيعي در استان يزد و شهرستان ابركوه به وفور اتفاق افتاده است.

سیل از مهمترین حوادث ابرکوه به حساب می آید

جواد شمس بيان داشت: سیل از مهمترین حوادثی بوده که ابرکوه را تهدید كرده است به گونه ای که در شمال شهر فعلی، منطقه‌ای به نام شهر سفید وجود دارد که می‌گویند محل اولیه ابرکوه آنجا بوده و در اثر سیل عظیمي از بین رفته و مدفون شده است.

وی افزود: در شهر کنونی نیز خندق سنگی وجود دارد که در واقع خندق نبوده بلکه کانالی برای هدایت سیلاب و روان آب‌های ورودی به شهر بوده است و در بخش بهمن در مجاورت روستای اسفندآباد نیز آثار کشف شده بیانگر وجود شهری آباد و مهم به نام بهمن بوده است که هم اکنون مدفون شده و به نظر می رسد در اثر سیل این وضعیت به وقوع پیوسته است.

این مسئول گفت: با توجه به آنچه اشاره شد، سابقه گذشته و آثار موجود، بیانگر سیل های بزرگ و مخربی است که گاه گاه اتفاق افتاده و بعضا سبب نابودی شهرها و آبادیهای منطقه شده است.

وی ادامه داد: در سالیان اخیر نیز سیل سال 1380 در اسفندآباد و سیل سال 1382 در روستای احمدآباد باعث تخریب منازل این روستاها شد.

شمس به مهر گفت: در سال گذشته نیز بارندگی های هفتم آذر سال 91 و فروردین سال 92 باعث خسارت به تاسیسات زیربنایی، منازل مسکونی، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست شد بر اين اساس ابركوه تاكنون بيشترين خسارتهاي حوادث طبيعي را در زمينه سيل متحمل شده است.

خشکسالی بیشترین خسارت اقتصادی را به ابرکوه وارد کرده است

شمس در مورد دیگر حوادثی که در چند سال گذشته شهرستان ابرکوه را مورد بیشترین آسیب قرار داده است، اظهار داشت: خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که در سه دهه اخیر به خصوص سالهای اخیر بیشتر شاهد آن بوده ایم و از جمله دلایل این مسئله را می توان تغییرات آب و هوایی دانست که در جهان رخ داده است.

وی افزود: تقریبا خشکسالی مهمترین و بیشترین آثار مخرب را بر بخش اقتصاد شهرستان که کشاورزی است، وارد كرده است.

خشكسالي و طوفان چهره روستاها را دگرگون كرده است

شمس ادامه داد: آمار بارندگی 40 ساله شهرستان ابرکوه نشان می دهد که کمترین میزان بارندگی در سال 79-1378 معادل 17 میلیمتر و بیشترین بارندگی در سالهاي 63-1362 برابر با 175 میلیمتر بوده است و این آمار نشان دهنده خشکسالی شدید در این شهرستان است.

وی در مورد خسارات ناشی از خشکسالی ها بيان داشت:حجم خسارات خشکسالی سالهای اخیر از ده‌ها میلیارد تومان فراتر رفته است وخشکسالی ها سبب نابودی قنوات و کاهش تعداد آنها از 138 رشته به 27 رشته، کاهش آبدهی چاه‌ها به کمتر از یک دوم و خشک شدن تدریجی و کاهش شدید کیفیت آنها شده است.

طوفان در كمين ابركوه

دبیر ستاد حوادث غيرمترقبه ابرکوه در مورد یکی دیگر از حوادث غیرمترقبه که ابرکوه را با خطر روبرو کرده است، اظهار داشت: طوفان نیز گاه و بیگاه در شهرستان اثرگذار است و باعث وارد آمدن خسارت می شود.

وی افزود: شاید بتوان گفت طوفان شانزدهم اسفند سال 91 که سرعتی بیش از 120 کیلومتر در ساعت داشت در سالهای اخیر در شهرستان و استان بی سابقه بود.

شمس ادامه داد: این طوفان باعث خسارتی به میزان 97 هزار و 300 میلیون ریال به بخش های مختلفی از جمله کشاورزی، منابع طبیعی، تاسیسات برق و محیط زیست شد.

زلزله‌هایی که در ابرکوه به ثبت رسید

شمس در مورد وقوع زلزله در شهرستان ابرکوه نيز گفت: شبکه لرزه نگاری یزد وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در تاریخ نهم فروردین سال 92 زمین لرزه ای با مشخصات زیر را ثبت کرد: "زمان وقوع زلزله به وقت محلی: ساعت 8 و 3 دقیقه و 39 ثانیه، مکان: مهردشت، جنوب شرق ابرکوه، بزرگی زلزله بر اساس امواج درونی 3.9 ريشتر" و پس از وقوع این زمین لرزه نیز شاهد زمین لرزه های دیگری بودیم.

وی ادامه داد: پس از وقوع این زمین لرزه تا تاریخ 24 فروردين امسال، در مجموع 14 زمین لرزه دیگر در همین منطقه به وقوع پیوست که بزرگی آنها از 1.4 تا 3.4 ريشتر متغیر بود که خوشبختانه این زمین لرزه باعث ایراد خسارتی در شهر مهردشت نشد.

طوفان شن در مسير ابركوه

شمس گفت: با توجه به قرار گیری کانون این زمین لرزه ها در نزدیکی و غرب گسل دهشیر و با توجه به اینکه شیب گسل دهشیر به سمت غرب است، به طور قطع این زمین لرزه ها در اثر فعالیت گسل دهشیر به وقوع پیوسته اند که این مسئله تاییدی بر فعال و لرزه زا بودن این گسل مهم است.

برای آینده تدبیر کنیم

با نگاهی به حوادثی که سالیان گذشته این شهرستان را درگیر خود کرده است باید تا آنجا که ممکن است به پیشگیری از این حوادث اندیشید.

این امر نه تنها به مسئولان بلکه به مردم نیز باز می گردد و آن چه برای مقابله با این حوادث نیاز است، عزم و همت جدی است.

لزوم توجه جدی به عواملی که باعث این حوادث و اثرات ناشی از آن می‌شود باید از سوی مسئولان دیده شود و عواملی چون توسعه صنعت نباید به صورت یک طرفه و با عدم توجه به مسائل زیست محیطی همراه شود.

فرسايش خاك به دنبال عوامل طبيعي و از بين بردن پوشش‌هاي طبيعي به طور قطع مي‌تواند در مواقع بروز سيل و طوفان، حوادث را سهمگين‌تر كرده و آسيب‌هاي آن را دو چندان كند بنابراين توجه به اين موضوع از سوي مردم و مسئولان مي‌تواند تا حد زيادي از آثار و تبعات حوادث طبيعي بكاهد.

گزارش و عكس: رحیم میرعظیم