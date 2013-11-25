هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار گرفت

دکتر یوسف رشیدی در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان این مطلب افزود : هوای تهران با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو نیم میکرون روی عدد 117 در شرایط ناسالم قرار گرفت.

به گفته وی، این شاخص امروز نسبت به روز گذشته 29 واحد افزایش نشان می دهد.

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر آلاینده های منو اکسید کربن با ایستادن روی عدد 43، ازن روی عدد 9 دی اکسید نیتروژن روی عدد 53، دی اکسید گوگرد روی عدد 24 و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون روی عدد 71 درپایتخت در حد مجاز قرار دارند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه هوا امروز در شرایط ناسالم قرار دارد، توصیه می شود بیماران قلبی عروقی ، بیماران تنفسی ، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.