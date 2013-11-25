بازی های آسیایی کره جنوبی نقطه عطفی برای ورزش آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوایی صبح دوشنبه در همایش ورزش کاران و مربیان آذربایجان شرقی به تاریخچه و موفقیت ورزشکاران ایرانی در این مسابقات اشاره کرد و گفت : اوج مدال آوری ورزشکاران استان در بازی های آسیایی 2006 قطر بود که سهم آذربایجان شرقی از این مسابقات کسب چهار مدال بود.

وی ادامه داد : در این دوره از بازی ها ایران در مجموع رتبه ششم مسابقات را کسب کرد اما بهترین مقام ورزش ایران در بازی های آسیایی در گوانجو چین رقم خورد که طی آن، ایران در رده چهارمی ایستاد و تیم ورزشی آذربایجان شرقی با دو مدال یوسف کرمی و فرزاد عبدالهی در تکواندو به کار خود پایان داد.

نوایی افزود : به طور کلی در طول برگزاری این رقابت ها، آذربایجان شرقی توانسته است 17 مدال در رشته های مختلف تکواندو، دوچرخه سواری ، کشتی ،کاراته و بوکس کسب کند.

وی با بیان اینکه بازی های آسیایی 2014 اینچوان کره جنوبی برای وزرش آذربایجان شرقی مهم و حیاتی است، گفت : تا زمان آغاز بازی ها به طور جد از ورزشکاران اعزامی حمایت لازم را انجام داده و در این مدت پیگیر تمرینات ورزشکاران در هیات های ورزشی استان، تمرینات فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک خواهیم بود.

عضو و ناظر ستاد بازیهای آسیایی اینچوان کره جنوبی در آذربایجان شرقی ادامه داد : تمام تلاشمان را به کار بسته ایم تا در طول این زمان ها نیازها و انتظارات معقول ورزشکاران برطرف شود.

وی افزود : اعتماد به نفس و آمادگی جسمانی و روحی یکی از مهم ترین گزینه های موفقیت ورزشکاران در این رقابتها خواهد بود.

نوایی از برگزاری کلاس های دانش افزایی برای ورزشکاران خبر داد و گفت : برای ورزشکاران، کلاس های دانش افزایی همانند روانشناسی ، تفکر ورزشکار حرفه ای ، تغذیه ، مکملهای ورزشی و آسیب های ورزشی برگزار خواهد شد تا شرایط جسمی و روحی ورزشکار تا زمان آغاز رقابت ها درخور شرایط مسابقه باشد.