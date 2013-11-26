ارسال 70 مقاله به همايش ميرسيدعلي همداني/اعلام آمادگي 4 كشور براي حضور

عليرضا ايزدي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه سال 2015 از سوي يونسكو به عنوان سال جهاني ميرسيد علي همداني نامگذاري شده، اظهار داشت: جلساتي در اين زمينه در همدان و تهران برگزار شده و انجمن ايران - تاجيكستان نيز پاي كار آمد.

مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان افزود: اين انجمن سفري به ايران داشته و بر سر تاريخ برگزاري همايش ميرسيدعلي با تاجيكستان مقداري اختلاف است چرا كه آنها مي گويند پنجم مهرماه سال آينده اين مراسم برگزار شود اما ما معتقديم 12 رجب كه اواخر ارديبهشت سال آينده مي شود برگزار كنيم تا وقفه برگزاري خيلي هم طولاني نشود.

وي ابراز داشت: بر اساس ارزيابي هاي انجام شده قريب به حدود 70 مقاله را به همايش ميرسيدعلي همداني خواهيم داشت.

عليرضا ايزدي گفت: در حال حاضر چهار كشور براي حضور در همابيش بزرگ ميرسيدعلي همدان اعلام آمادگي كرده اند و جامعه المصطفي و حوزه علميه نيز پاي كار هستند.

مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان همدان با بيان اينكه انجمن مفاخر نيز در زمينه برگزاري اين همايش پاي كار آمده است، ابراز داشت: اين انجمن در راستاي چاپ كتاب مربوطه اعلام آمادگي كرده است.

وي در پايان با بيان اينكه بر اساس رايزني ها و تصميمات اتخاذ شده همايش ميرسيدعلي همدان همايش بزرگي خواهد بود ابراز داشت: اميدواريم بتوانيم در اين زمينه همايشي در خور شأن همدان برگزار كنيم.