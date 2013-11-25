به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه 4 آذر پرفسور فضل‌الله رضا که هفته پیش و پس از سال‌ها اقامت از کانادا به کشورمان بازگشت در مراسمی که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و در جلسه رسمی شورای ملی این فرهنگستان که به ریاست غلامعلی حدادعادل برگزار شد، به عنوان اولین عضو افتخاری فرهنگستان هنر و ادب فارسی انتخاب و لوح مربوطه از طرف حداد عادل به وی اهدا شد.

در مراسم اعطای عضویت افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی علاوه بر غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بسیاری از اعضای شورای علمی این فرهنگستان حضور داشتند. از آن جمله می‌توان به محمدرضا نصیری، مهدی محقق، علی رواقی، حسین معصومی همدانی، محمدعلی موحد، هوشنگ مرادی کرمانی، بهاء‌الدین خرمشاهی، احمد سمیعی گیلانی محمد دبیر مقدم، حسن رضایی باغ بیدی، محمدجعفر یاحقی، رضا منصوری، نصرالله پورجوادی، یدالله ثمره، بدر‌الزمان غریب، ژاله آموزگار، محمدرضا ترکی، محمود عابدی، حسن انوری، فتح‌الله مجتبایی، اسماعیل سعادت، کریم نیساری، علی اشرف صادقی، علاء‌الدین طباطبایی، هوشنگ رهنما، محمدسرور مولایی، لطیف کاشیگر، موسی اسوار و محمدرضا نصیری اشاره کرد.

در این برنامه غلامعلی حدادعادل در سخنانی درباره پرفسور فضل الله رضا گفت: وقتی ما دانشجوی دانشگاه تهران بودیم، پرفسور رضا رئیس این دانشگاه بود و گمان می‌کنم یکی از گواهی‌هایی که بنده از دانشگاه تهران دریافت کردم، منقح به امضاء ایشان باشد.

وی افزود: ایشان از مفاخر ایرانیان عصر حاضر هستند که بین تخصص دانش مهندسی و علوم ریاضی و علوم دقیقه امروزی و علوم فرهنگی علاقه‌مندی و پیوند ایجاد می‌کنند. پرفسور رضا الگوی شایسته‌ای برای همه جوانان بااستعداد وطنخواهی است که رشته تحصیلی آن‌ها از رشته‌های علوم پایه و پتروشیمی است.

رئیس فرهنگستان و ادب فارسی اضافه کرد: پرفسور رضا با اندیشه و قدم خودشان این درس را به جوانان امروز می‌دهند که هم می‌شود هم در علم سرآمد بود و هم به فرهنگ ایران علاقه‌مند. پرفسور رضا با جامعیت خودش خیلی از ناممکن‌ها را ممکن کرده است. عشق و علاقه او به شعر و نثر او و آشنایی با بزرگان این سرزمین می‌تواند در کنار دانش مهندسی در یک شخصیت واحد تلفیق شود.

وی ادامه داد: فرهنگستان زبان و ادب فارسی طبق اساسنامه خودش اجازه دارد تعدادی از استادان درجه اول را چه در ایران و چه در خارج از ایران به عنوان عضو افتخاری خود برگزیند و فرهنگستان این افتخار را دارد که استاد پرفسور رضا را به عضویت افتخار فرهنگستان برگزیند. این عضویت به اتفاق آراء شورای فرهنگستان به تصویب رسیده که من هم متن آن را قرائت می‌کنم.

در لوح عضویت افتخاری پرفسور رضا که رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را قرائت کرد، آمده است: فرهنگستان زبان و ادب فارسی طبق ماده 6 اساسنامه خود به نشانه قدردانی از خدمات استاد ارجمند، استاد فضل الله رضا به زبان و ادبیات فارسی در ارج نهادن به تالیفات سودمندی به زبان و ادب فارسی، با کمال مسرت ایشان را به عنوان نخستین عضو افتخاری فرهنگستان برمی‌گزیند.