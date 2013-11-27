پیشنهاد وزیر صنعت برای حذف ثبت سفارش/ نعمت زاده؛ اعتقادی به ایران کد ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بیاتیان با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پاسخ های وزیر در خصوص حذف ایران کد و شبنم به نمایندگان توجیه قانونی نداشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وزیر در پاسخ به سوال نمایندگان اعتقاد داشت که ایران کد و شبنم، يک سيستم اضافه است که باعث گرم شدن بازار دلالی و فعالیت برخی قاچاقچیان شده است.

وی با اشاره به اینکه وزیر تاکید داشت در سایه طرح ایران کد و شبنم برخی کد فروشی ها صورت گرفت گفت: ایشان عقیده داشت که سیستم تجارت ایران باید بر مبنای سیستم روز دنیا تغییر کند و با شیوه های نوین جلوی قاچاق کالا گرفته شود.

نماینده بیجار ادامه داد: وی حتی اعلام کرد که ثبت سفارش نیز از پروسه تجارت حذف شده و تاکید کرد هیچ اعتقادی به ایران کد و شبنم ندارد و اینگونه توجیه کرد که این سیستم زاید است و فضای بروکراسی را زیاد می کند و در کنارآن اجازه مانور به قاچاقچیان می دهد.

بیاتیان خاطرنشان کرد: پاسخ های وزیر در کمیسیون یک سری توجیه بود که نتوانست نمایندگان را قانع کند.