همه محدودیتهای و ممنوعیت های کنکور دکتری/ شرایط شرکت دارندگان مدرک معادل

به گزارش خبرنگار مهر، امسال با توجه به شورای مرکزی بورس وزارت علوم در کلیه رشته های امتحانی آزمون دکتری سال 93 به جز رشته های امتحانی : مجموعه علوم تاریخی 1و 2و 3 (کد 2107، 2108،2109) مجموعه الهیات 1و 2و 3و 4 (کد 2138،2139، 2140،2141) مجموعه کلام (کد 2143)، فقه شافعی (کد2144) از گروه آزمایشی علوم انسانی و همچنین زبان و ادبیات فارسی (کد 2801) و زبان و ادبیات عرب (کد 2802) از گروه آزمایشی زبان پذیرش دانشجو برای بورس خارج از کشور انجام خواهد شد.

پذیرش دانشجو برای بورس خارج در کنکور دکتری

اعلام علاقمندی به شرکت در گزینش رشته های بورس خارج از کشور هیچگونه حقی در خصوص پذیرش برای داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و رشته های قطعی دارای ظرفیت پذیرش برای اعزام به خارج از کشور، پس از بررسی های لازم و با توجه به نیازهای آموزش عالی و نیز متناسب با اعتبارات پیش بینی شده متعاقبا توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تعیین و اطلاع رسانی خواهد شد.

ممنوعیت شرکت کنندگان دارای معدل 14، پذیرفته شدگان سال 92 و اخراجی ها

هیچ یک از پذیرفته شدگان نهایی آزمون دکتری (Ph.D) سال 92 حتی در صورت انصراف قطعی از تحصیل حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

دانشجویان سال آخر و یا فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (به جز فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای دامپزشکی و دکتری پزشکی) که معدل آنان کمتر از 14 است، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نیستند و در صورت شرکت در آزمون و قبولی در دانشگاه معافیت تحصیلی برای آنان صادر نشده و دانشگاهها مجاز به ثبت نام از آنان نیستند.

دانشجویان اخراجی دانشگاهها تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل نیستند. فارغ التحصیلان دوره دکتری (Ph.D) مجاز به تحصیل مجدد در این مقطع نیستند.

مدت تحصیل در مقطع دکتری (Ph.D) حداکثر 6 سال است.

امکان شرکت اتباع غیرایرانی دارای اقامت قانونی مجاز در کنکور

داوطلبان شرکت کننده اتباع غیرایرانی باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون روند ثبت نام خود را بر اساس مفاد شیوه نامه دانشجویان غیرایرانی انجام دهند و تنها اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و دارای اقامت قانونی مجاز به شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) سال 93 هستند.

اعلام سهمیه های رزمندگان و مربیان در کنکور

سهمیه رزمندگان : بر اساس شرایطی که در دفترچه اعلام شده 20 درصد ظرفیت در هر رشته محل به رزمندگان واجد شرایط که حد نصاب نمره علمی لازم را احراز کرده باشند، اختصاص می یابد.

سهمیه مربیان بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب مورخ 29 فروردین 89 مجلس شورای اسلامی، 10 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت (حداقل یک نفر) برای مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم به شرط کسب حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد اختصاص می یابد.

جدول گروه آزمایشی و تعداد 246 کدرشته های امتحانی و ضرایب دروس و مواد امتحانی

گروه امتحانی تعداد کدرشته امتحانی ضریب دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد ضریب درس زبان خارجی ضریب درس استعداد تحصیلی علوم انسانی 51 4 یک یک علوم پایه 45 // // // فنی و مهندسی 66 // // // کشاورزی 47 // // // هنر 6 // // // دامپزشکی 20 // // // زبان 11 // // //

به پاسخ های غلط در کلیه دروس تخصصی، زبان خارجی و استعداد تحصیلی نمره منفی تعلق می گیرد.

داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در رشته های امتحانی حقوق باید توجه داشته باشند که سئوالات این رشته امتحانی بر اساس متن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 طراحی شده و در مورد قانون حمایت از خانواده، قوانین سالهای 53 و 91 ملام خواهند بود.

شرایط دارندگان مدرک معادل برای شرکت در آزمون دکتری

شورای گسترش آموزش عالی به منظور هماهنگی در اجرای مصوبات جلسه 432 مورخ 3 آذر 77 شورایعالی انقلاب فرهنگی، جلسات 221 مورخ 23 فروردین 90 و 252 مورخ 5 دی 91 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه مربوط و جلسه 748 مورخ 17 بهمن 88 شورای برنامه ریزی آموزش عالی ، با هدف کک به ادامه تحصیل آن عده از دارندگان مدرک معادل که موفق به قبولی در آزمون های جامع دارندگان مدرک معادل نشده اند ، طی آیین نامه شماره 2.77633 مورخ 28 مرداد 82 ابلاغ شده توسط معاون آموزشی وزارت علوم مقرر داشت :

1. آن عده از دارندگان مدرک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه 432 مورخ 3 آذر 77 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دوره های معادل) در دوره های معادل پذیرفته شده اند، مشمول این مصوبه قرار می گیرند.

2. آن عده از دارندگان مدرک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق الذکر در دوره های مدرک معادل شرکت کرده ولی قبلوی آنان بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق الذکر اعلام شده، در شمول این مصوبه قرار می گیرند.

3. آن عده از دارندگان مدرک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه فوق الذکر در دوره معادل شرکت کرده و پذیرفته شده اند، به دلیل ممنوعیت برگزاری دوره معادل در شمول این مصوبه قرار نمی گیرند و با مدرک معادل حق شرکت در آزمون های ورودی دوره های بالاتر را ندارند.

4. آن عده از دارندگان مدرک معادل کارشناسی (مشمولین بندهای 1 و 2) که در دوره های با مجوز شورای گسترش آموزش عالی، برنامه های درسی دوره را برابر برنامه های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گذرانده اند، اجازه دارند در آزمون های ورودی مقاطع بالاتر (که توسط سازمان سنجش و یا دانشگاه آزاد برگزار می شود) شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون، ادامه تحصیل دهند.

5. آن عده از دارندگان مدرک معادل کارشناسی (مشمولین بندهای 1 و 2) که در دوره های با فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی وارد شده اند، مشروط بر اینکه برنامه های درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را رعایت کرده باشند، اجازه دارند در آزمون های مقاطع بالاتر شرکت کنند. این عده از داوطلبان در صورت قبولی در آزمون ورودی مقطع بالاتر موظفند تا 20 درصد واحدهای دوره را به تشخیص دانشگاه یا موسسه آموزش عالی پذیرنده، به عنوان دروس جبرانی بگذارنند و در صورت قبولی و کسب حداقل میانگین 12/00 در دروس مذکور، تحصیل خود را در مقطع بالاتر ادامه دهند.

6. دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد (مشمولین بندهای 1 و 2) که در دوره های با مجوز شورای گسترش آموزش عالی و با برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده اند می توانند در آزمون نیمه متمرکز دکتر شرکت کنند و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند.

7. دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد (مشمولین بندهای 1 و 2) که در دوره های فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی با برنامه درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل کرده اند می توانند در آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری شرکت کرده و در صورت قبولی و کسب حد نصابی که تعیین خواهد شد، ادامه تحصیل دهند.

8. دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد (مشمولین بندهای 1 و 2) که در دوره های فاقد مجوز از شورای گسترش آموزش عالی تحصیل کرده و برنامه های درسی دوره مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را رعایت نکرده اند مجاز به شرکت در آزمون ورودی مقطع بالاتر نیستند.