فلاحت‌پیشه در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول تمرین نمایش "خشت خام" هستم که مضمونی درباره حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین دارد. طبق توافقی که با سعید اسدی مدیر تالار مولوی داشته‌ام قرار است از اول دی ماه این نمایش را در تالار مولوی به صحنه ببریم و مسولان مولوی هم با ما همکاری کنند.

وی ادامه داد: اگر تالار تعمیر نشود که بعید می‌دانم این اتفاق تا زمان اجرای نمایش بیفتد، من نمایشم را با همان شرایطی که تالار مولوی دارد روی صحنه خواهم برد. حتی اگر کف سالن را کنده باشند و تالار برق هم نداشته باشد با یک لامپ "خشت خام" را روی صحنه خواهم برد. در واقع صحنه نمایش را به شکلی طراحی کرده ام که در این شرایط نابسامانی که در مولوی وجود دارد قابلیت اجرا داشته باشد. در واقع چون من پیش‌بینی این اتفاق را می کردم کار را با توجه به این شرایط طراحی کردم.

این کارگردان تئاتر یادآور شد: تعمیرات مولوی هنوز آغاز نشده است اما مدیریت تالار اظهار امیدواری کرده که سالن را به جشنواره تئاتر فجر برساند. چون از یک سال قبل برای اجرا در مولوی قول و قرارهایی با مدیریت تالار گذاشته بودم باید دی ماه این نمایش را اجرا ببرم. البته علاقمند بودم بعد از 7 سال دوری از تئاتر در شرایط مناسب‌تری کارم را اجرا کنم اما چون امکان تغییر زمان برایمان میسر نیست این شرایط را پذیرفته ایم.

فلاحت‌پیشه درباره داستان این اثر نمایشی گفت: اصل و اساس این نمایش بر پایه موقعیت استوار است. یک خانواده ایرانی در تهران در یک عصر پاییزی شاهد حمله نیروهایی آمریکایی به عراق و سقوط صدام هستند. برای این خانواده همان عکس‌العمل‌ها و پرسش‌هایی به وجود می آید که هر ایرانی درگیر جنگی با آن روبرو بوده ضمن اینکه یکی از افراد این خانواده از بازماندگان جنگ تحمیلی است.

وی در پایان یادآور شد: در این نمایش بیشتر از اینکه به داستان تکیه کنیم به خود آدم ها و موقعیتی که در آن قرار گرفته اند، پرداختم. مجید آقا کریمی، محمدصادق ملکی، آرش فلاحت‌پیشه، امیر قنبری، سعید زارعی، فریما کهنمویی و آرینه سوکیاسیان به عنوان بازیگر در این اثر نمایشی حضور دارند. البته یک بازیگر زن دیگر نیز ما را در این نمایش همراهی خواهد کرد که هنوز انتخاب نشده است.