تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه پنجم آذرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و دوم محرم سال 1435 هجری قمری و بیست و ششم نوامبر سال 2013 میلادی.
- مراسم انتخاب برترینهای سال فوتبال آسیا عصر امروز در کوالالامپور مالزی برگزار میشود.
- مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه E:
* بازل سوییس - چلسی انگلیس
* استوا بخارست رومانی - شالکه صفرچهار آلمان
گروه F:
* آرسنال انگلیس - مارسی فرانسه
* دورتموند آلمان - ناپولی ایتالیا
گروه G:
* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - آتلتیکو مادرید اسپانیا
* پورتو پرتغال - آستریا وین اتریش
گروه H:
* آژاکس هلند - بارسلونا اسپانیا
* سلتیک اسکاتلند - میلان ایتالیا
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