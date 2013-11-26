تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه پنجم آذرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و دوم محرم سال 1435 هجری قمری و بیست و ششم نوامبر سال 2013 میلادی.

- مراسم انتخاب برترین‌های سال فوتبال آسیا عصر امروز در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه E:

* بازل سوییس - چلسی انگلیس

* استوا بخارست رومانی - شالکه صفرچهار آلمان

گروه F:

* آرسنال انگلیس - مارسی فرانسه

* دورتموند آلمان - ناپولی ایتالیا

گروه G:

* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - آتلتیکو مادرید اسپانیا

* پورتو پرتغال - آستریا وین اتریش

گروه H:

* آژاکس هلند - بارسلونا اسپانیا

* سلتیک اسکاتلند - میلان ایتالیا