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۵ آذر ۱۳۹۲، ۸:۲۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مراسم انتخاب برترین‌های سال آسیا در مالزی و پیگیری مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه پنجم آذرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با بیست و دوم محرم سال 1435 هجری قمری و بیست و ششم نوامبر سال 2013 میلادی.

- مراسم انتخاب برترین‌های سال فوتبال آسیا عصر امروز در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود.

- مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه E:
* بازل سوییس - چلسی انگلیس
* استوا بخارست رومانی - شالکه صفرچهار آلمان

گروه F:
* آرسنال انگلیس - مارسی فرانسه
* دورتموند آلمان - ناپولی ایتالیا

گروه G:
* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - آتلتیکو مادرید اسپانیا
* پورتو پرتغال - آستریا وین اتریش

گروه H:
* آژاکس هلند - بارسلونا اسپانیا
* سلتیک اسکاتلند - میلان  ایتالیا

کد مطلب 2182763

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