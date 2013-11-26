به گزارش خبرنگار مهر، پژوهش در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه به عنوان رکن اساسی پیشرفت و توسعه مطرح است و سالانه هزینه‌های بسیار زیادی در این زمینه صرف می‌شود.

در کشور ما نیز هزینه‌های بسیاری برای پژوهش‌های مختلف صرف می‌شود ولی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این اعتبارات پژوهشی به خوبی هزینه نمی‌شود و با مدیریت بهتر این هزینه‌ها می‌توان دستاوردهای بهتری و بیشتری را کسب کرد.

متاسفانه با توجه به اینکه در بسیاری موارد، مدیریت و نظارت لازم بر روی پژوهش‌ها صورت نمی‌گیرد، تعداد زیادی از این پژوهش‌ها کاربرد چندانی ندارند و یا تبدیل به محصول نمی شوند که این موضوع به عنوان یکی از معضلات پژوهش در کشور ما محسوب می‌شود.

به اعتقاد بسیاری از مدیران و فعالان عرصه پژوهش، باید تلاش شود تا پژوهش‌ها به سمت کاربردی‌شدن سوق پیداکنند تا محصول این پژوهش ها گامی برای پیشرفت و توسعه استان و کشور باشد.

لزوم ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه برای کارهای پژوهشی

مديركل آموزش و پژوهش استانداری بوشهر دوشنبه‌شب در نشست کارگروه پژوهشی استان بوشهر اظهار داشت: پژوهش یک فرصت و یک نیاز است و نباید به پوهش نگاه ویترینی و تزئینی داشته باشیم.

حسن ابراهیمی تصریح کرد: نتیج تحقیقات و پژوهش‌هایی که هم‌اکنون انجام می‌شود ممکن است 10 سال آینده به نتیجه برسد و مورد استفاده قرار بگیرد و لذا باید در زمینه‌های مختلف کار کنیم و تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دهیم.

وی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان بوشهر در هفته پژوهش خبر داد و بیان داشت: این نمایشگاه با همکاری مراکز تحقیقاتی برگزار می‌شود و نمایشگاه ارتباط صنعت و کارآفرینی نیز با همکاری دانشگاه علمی کاربردی برگزار می شود.

مدير كل آموزش و پژوهش استانداری بوشهر بر لزوم تشویق صنعت و ارتباط بیشتر آن با دانشگاه تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های برتر پژوهشی استان بوشهر در هفته پژوهش تشویق خواهند شد.

لزوم تقویت فضای پژوهشی در دانشگاه‌ها و ادارات

وی تصریح کرد: شان و جایگاه پژوهش بسیار بالا است و اعضا باید با نگاه فرابخشی و بر اساس نیازهای اساسی در حوزه استانی و ملی فعالیت کنند و باید داشته‌هایمان را بیشتر کنیم و نقاط ضعف را بپوشانیم.

ابراهیمی اضافه کرد: در جشنواره علم تا عمل عملکرد بسیار خوبی داشتیم و در سطح ملی به موفقیت‌های بسیار خوبی را به دست آوردیم که جمعی از فرزندان این استان با کمک پارک علم و فناوری نتایج خوبی گرفتند.

وی با بیان اینکه کیفیت بخشی به امور، نتیجه کارهای پژوهشی است، اظهار داشت: کارهای بسیار خوبی در دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه خلیج فارس، سازمان جهاد کشاورزی و شیلات صورت گرفته است.

مدير كل آموزش و پژوهش استانداری بوشهر خواستار تقویت فضای پژوهشی در دانشگاه‌ها و ادارات شد و تاکید کرد: پارک علم و فناوری هم باید در این زمینه همکاری بیشتری با نهادها داشته باشد.

وی تصریح کرد: پژوهش‌ها باید به سمت علمی و کاربردی شدن بروند که مکمل پژوهش‌های نظری است و باید از فضای آزمون و خطا بیرون برویم.

اعتبارات پژوهش بیشتر به سمت دانشگاه‌ها سوق پیدا می‌کند

فرهاد فخری رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر نیز اظهار داشت: متولی امور پژوهشی در بخش کشاورزی هستیم و بیش از 150 طرح تحقیقاتی در حوزه کشاورزی داشته ایم.

وی اضافه کرد: تلاش ما این است که در کمیته علمی استان بوشهر نقش‌آفرین باشیم و برنامه‌های خوبی در قانون بودجه بین نیم تا یک‌درصد بودجه برای پژوهش تعیین کردند که بیشتر به سمت دانشگاه‌ها سوق پیدا می‌کند که باید به پژوهش‌های کاربردی هم پرداخته شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ادامه داد: طرح‌های بسیاری را امسال اجرا کردیم و در جشنواره علم تا عمل شرکت کردیم که چند محصول ما در سطح کشور مقام کسب کرد.

رئیس پژوهشکده میگو نیز گفت: بحث پژوهش نباید تنها به وزارت علوم ختم شود و باید به سایر نهادها نیز برسد و شاهد کاربردی‌شدن پژوهش‌ها باشیم.

خسرو آئین‌جمشید اضافه کرد: پژوهشکده میگو از سال 54 و در حالی که هیچ دانشگاهی در استان بوشهر وجود نداشت، فعالیت پژوهشی داشته است و باید عضو کمیته پژوهشی استان باشد.

استان بوشهر در طراحی نقشه علمی کشور نقش آفرین باشد

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر نیز گفت: کمیته فناوری هرساله در هفته پژوهش مظلوم واقع می‌شود و در حوزه فناوری دانش‌اموزان باید فعالیت بیشتری داشته باشند.

دکتر مهدی محمدی اضافه کرد: هفته پژوهشی در تهران برنامه‌های بسیار خوبی برگزار می‌شود و برای موفقیت در این عرصه، باید ظرفیت‌های پژوهشی را در سطح ملی ارتقا دهیم.

وی با اشاره به تهیه نقشه علمی کشور، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا استان بوشهر نیز در طراحی این نقشه نقش داشته باشد و پارک علم و فناوری در این زمینه فعال باشد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر ادامه داد: 20 درصد درآمد کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان می‌رود که دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان نقش بسیار مهمی دارند که سهم استان کمتر از دو درصد است.

وی ادامه داد: نخبگان و فعالان حوزه پژوهشی می‌توانند در مرحله شناخت این نقشه گام‌های موثری بردارند و کمیسیون پژوهشی هم در این زمینه موثر است و همه دنبال یک هدف هستیم و مشکل ساختاری و اعتباری داشتیم که برای حل آنها تلاش می‌کنیم.