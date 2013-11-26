تیم فوتبال فولاد در سوسنگرد به تساوی رسید/ دو بازیکن قرمزپوشان مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان حسین فرکی که خود را برای حضور قدرتمندانه در نیم فصل دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور آماده می کنند، شامگاه دوشنبه در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه تختی سوسنگرد به مصاف تیم منتخب این شهر رفتند که در پایان مقابل میزبان خود به تساوی دست یافتند.



در اين بازي بختيار رحماني و سعيد سالار زاده گلهاي تيم فولادخوزستان را به ثمر رساند و محمدامين سعيداوي و صادق سعدي زاده براي تيم سوسنگر گلزني کردند.



این بازی به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد و فتح بستان برگزار شد.



سرپرست تیم فوتبال فولادخوزستان با اشاره به اینکه ایوب والی و اسماعیل شریفات در بازی مقابل تیم منتخب سوسنگر با مصدومیت روبرو شدند، افزود: تا 48 ساعت آینده تکلیف این بازیکنان برای بازی مقابل سپاهان اصفهان مشخص می شود.



محمدحسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دیدارهای دور برگشت لیگ برتر کشور اظهار کرد: تیم فولاد خوزستان در طول مدت نیم فصل تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته است و با برطرف کردن برخی نقاط ضعف خود با تمام توان آماده پذیرایی از تیم سپاهان اصفهان است.



وی با اشاره به اهمیت دیدارهای پیش روی فولاد عنوان کرد: بازی های حساس و سرنوشت سازی در اهواز داریم و در این رابطه هواداران فولادخوزستان می توانند نقش مهمی در موفقیت تیمشان ایفا کنند.



تیم فوتبال فولاد خوزستان هشتم آذرماه در هفته نخست دور برگشت مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور در اهواز میزبان تیم فوتبال سپاهان اصفهان است.

