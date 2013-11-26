معضل کم آبی در روستاهای رفسنجان در آستانه بحرانی شدن/ صنعت پسته در معرض خطر جدی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی بهجت عصر دوشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان اظهار داشت: یکی از معضلات اساسی شهرستان رفسنجان که قطعا در چند سال آینده به یک بحران تبدیل خواهد شد مشکل تامین آب شبکه های بهداشتی روستاها در حومه شرقی، حومه غربی و دو بخش فردوس و نوق است.

وی ادامه داد: متاسفانه بیشتر اقدامات صورت گرفته تاکنون موقتی و جنبه مسکن داشته و باید اقدامی اساسی و بنیادین در این زمینه صورت گیرد چرا که در صورت تداوم این روند شاهد مهاجرت روستائیان به شهر و بروز تبعات متعدد دیگری خواهیم بود.

این مسئول تصریح کرد: هرچند پیگیری این موضوع برای تامین اعتبار از سوی استان شده ایم اما تخصیص آن با توجه به بودجه امسال بعید به نظر می رسد.

لزوم همکاری خیرین در زمینه حل بحران کم آبی در رفسنجان

سرپرست فرمانداری رفسنجان در این زمینه به ظرفیت خیرین اشاره و عنوان داشت: در این زمینه نیز خیرین مانند دیگر عرصه ها که کمک حال دولت بوده اند نظیر ساخت مدرسه، خانه بهداشت و... باید به میدان بیایند و در زمینه حفر و تجهیز چاه و تامین آب بهداشتی روستاها مساعدت کنند و با همراهی آنها بتوانیم از بروز این بحران جلوگیری کنیم.

محمدی بهجت با بیان اینکه با مهاجرت اهالی روستا به شهر عملا زیرساختهای آن روستا نیز از انتفاع خارج می شوند، تصریح کرد: متاسفانه در این زمینه تاکنون از ظرفیت خیرین غفلت شده است چرا که در بعضی از روستاها شاهدیم که خیرین مدرسه، خانه عالم و ... ساخته اند اما همان روستا دچار مشکل کم آبی شده است.

وی از شوراها، دهیاریها و ائمه جماعات مساجد روستاها خواست در این زمینه فرهنگ سازی کرده و زمینه های جلب و ترغیب خیرین را فراهم کنند.

محمدی بهجت بر ضرورت آمادگی دستگاهها و ادارات در زمینه مقابله با حوادث غیر مترقبه تاکید و ادامه داد: امیدوارم شهرستان رفسنجان نیز از نعمت باران و برف بی نصیب نماند و با توجه به برداشت بی رویه از سفره های آبهای زیرزمینی به نوعی این نقصان جبران شود.

