به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا عصردوشنبه در مراسم محفل ادبی و رونمایی از پنج کتاب از نویسندگان شهرستان، اظهار داشت: مؤسس انقلاب فردی است که رفتار هنرمندانه ای داشت، امام امت هنرمندی بود که در همه عرصه ها صاحب امتیاز بود.

حاتم نیا با اشاره به اینکه در رویکرد ادب و ادبیات صاحبان این عرصه ذوق و طبع روانی دارند که از این مهم باید استفاده شود، عنوان داشت: باید از پنجره ذوق ادبی، شعر و نثر افراد صاحب اثر در عرصه ادبیات به دین نگاه کرد.

دین باید با ذوق و هنر روز معرفی شود

وی افزود: دین باید با ذوق و هنر به روز معرفی شود چرا که اگر نگاه دینی با نگاه ادبی ذوب شود معرفی دین روان تر میشود.

حاتم نیا اذعان داشت: آینده ایران اسلامی بسیار روشن است تا جائیکه در سالهای آتی در تمام عرصه ها بعنوان منبع و مرجع جهان شناخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروز دنیا بدنبال هنراست، اظهار داشت: همه مردم و مسئولین باید به هنر بیشتر از اینها توجه کنند و تنها مصرف کننده نباشند، چرا که ارزشهای اسلامی در درون هنر نهادینه شده است.

حاتم نیا عنوان داشت: نهضت عاشورا انعکاس و تبلور یک واقعیت اعتقادى و اجتماعى بوده است که به شکل‌هاى گوناگون در جریان مبارزات حق‌طلبانه عینیت یافته است، با این تفاوت که در نهضت حسینى(ع) به گونه‌اى جدى‌تر و جذاب‌تر رخ نمایانده است.

وی اذعان داشت: نهضت اباعبدالله‌الحسین(ع) موضعى و گذرا نبود، بلکه نقطه عطف مهمی بود که در تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشریت ایجاد موج کرده و تأثیر عمیقی بر نسل‌هاى بعدى به جا گذاشت و تحولات تاریخى متعددى را در اندیشه، زندگى و مناسبات اجتماعى مسلمانان به بار آورد.

حاتم نیا افزود: این مسأله و دیگر موارد نشان مى‌دهد مکتب عاشورا، مکتب جامعى است که سرشار از اهداف بلند و فرا زمانى است.

وی با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) خاموش‌شدنی نیست، گفت: آتش پرفروغ امام حسین (ع) قابل اطفاء نیست و هیچ وقت خاموش نخواهد شد.

رونمایی از پنج کتاب نوسیندگان بهاری

در این مراسم 10 نفر از شاعران استانی و بومی شهرستان بهار آخرین سروده های خود را در وصف محرم و قیام امام حسین (ع) سرودند که مورد تجلیل نیز قرار گرفتند.

در این مراسم از پنج کتاب هانسی گروهین بیله مولاسی وار نوشته جواد نوری، قهرمان بی مدال نوشته سید حسین حسینی، قلب کال نوشته زهرا خدابنده لو، بمب های خنثی شده در خواب نوشته سعید جلیلی و باران حریف چتر من و تو نمی شود نوشته مهدی طراوتی توانا از شهرستان بهار، رونمایی شد.