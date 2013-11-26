تداوم تعطیلی مدارس قصرشیرین و گیلانغرب/ مدارس محل اسکان ضروری مردم شدند

محمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به وقوع چندزلزله و پس لرزه قوی طی 24 ساعت گذشته در شهرستان های قصرشیرین و گیلانغرب و اینکه تعدادی از مدارس این مناطق محل اسکان اضطرای مردم هستند، مدارس این دو شهرستان امروز هم تعطیل خواهد بود.

وی افزود: پس از وقوع چندین زلزله در طول چهار روز گذشته در شهرهای غربی استان و با توجه به نصب چادرهای اسکان اضطراری در محوطه مدارس و اسکان شهروندان در آن ها، تصمیم گرفته شد تا همه مدارس گیلانغرب و قصرشیرین روز سه شنبه را هم تعطیل باشند.

نجفی خاطر نشان کرد: امروز فقط مدارس این شهرستان ها تعطیل بوده و کارمندان و مسئولین ادارات و دستگاه های اجرایی موظف به حضور در محل کار هستند.

وی در پایان از آماده باش بودن دستگاه های امدادی همچون بهداشت و درمان، بیمارستان، شهرداری، آتش نشانی و جمعیت هلال احمر بمنظور خدمت رسانی به مردم در مواقع ضروری خبر داد.