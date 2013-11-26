به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه طبق اعلام مسئولین انجمن علمی دانشگاه پیام نور در دو بخش دو ساعته به بیان و بررسی مباحثی چون "داستانگویی در عکاسی معاصر جهان" و "عکاسی سرد" اختصاص خواهد داشت.
این کارگاه با حضور حسن خوبدل برگزار می شود. وی دانشآموختهٔ مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران است و پیش از این ترجمه کتابهای «درآمدی بر نظریههای عکاسی» و «کلمات عکاسی» را در کارنامهٔ کاری خود دارد.
وی هماکنون در دانشگاه هنر تهران به تدریس دروس تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان، زبان تخصصی عکاسی و تاریخ عکاسی مشغول است.
این کارگاه روز پنجشنبه هفتم آذرماه سال جاری از ساعت 13 و30 دقیقه در سالن شهید مطهری دانشگاه پیام نور شیراز برگزار میشود و کلیهٔ عکاسان و علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط ثبتنام در این کارگاه با شماره تلفن ۰۹۳۶۴۴۱۹۰۰۱ تماس بگیرند.
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