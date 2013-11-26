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۵ آذر ۱۳۹۲، ۸:۵۲

پیام‌نور شیراز میزبان کارگاه تخصصی عکاسی است

پیام‌نور شیراز میزبان کارگاه تخصصی عکاسی است

شیراز - خبرگزاری مهر: کارگاه تخصصی عکاسی توسط انجمن علمی دانشجویی هنر دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه طبق اعلام مسئولین انجمن علمی دانشگاه پیام نور در دو بخش دو ساعته به بیان و بررسی مباحثی چون "داستان‌گویی در عکاسی معاصر جهان" و "عکاسی سرد" اختصاص خواهد داشت.

این کارگاه با حضور حسن خوبدل برگزار می شود. وی دانش‌آموختهٔ مقطع کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران است و پیش از این ترجمه کتاب‌های «درآمدی بر نظریه‌های عکاسی» و «کلمات عکاسی» را در کارنامهٔ کاری خود دارد.

وی هم‌اکنون در دانشگاه هنر تهران به تدریس دروس تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان، زبان تخصصی عکاسی و تاریخ عکاسی مشغول است.

این کارگاه روز پنجشنبه هفتم آذرماه سال جاری از ساعت 13 و30 دقیقه در سالن شهید مطهری دانشگاه پیام نور شیراز برگزار می‌شود و کلیهٔ عکاسان و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط ثبت‌نام در این کارگاه با شماره تلفن ۰۹۳۶۴۴۱۹۰۰۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 2182850

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