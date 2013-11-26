۵ آذر ۱۳۹۲، ۹:۰۶

بامداد امروز روی داد؛

زمین لرزه ای 3.5 ریشتری ارزوئیه را تکان داد/ زمین لرزه خسارت نداشت

کرمان - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر دقایق ابتدایی صبح امروز ارزوئیه در جنوب غرب استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ساعت 7 و 58 دقیقه زمین لرزه ای به قدرت 3.5 ریشتری جنوب غرب استان کرمان به مرکزیت ارزوئیه را به لرزه در آورد، این زمین لرزه اما به گفته مسئولان محلی شهرستان ارزوئیه هیچ گونه خسارتی به جای نگذاشته است.

گسل ارزوئیه یکی از گسلهای اصلی و فعال استان کرمان طی سالهای اخیر به شمار می آید.

کانون این زمین لرزه در عمق 22 کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی 56.75 درجه طول جغرافیایی و 28.51 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

استان کرمان 18 گسل زلزله خیز دارد و یک سوم از خسارات جانی زمین لرزه در یکصد سال گذشته در این استان روی داده است.

 

